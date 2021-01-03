أبرز الهواتف المنتظر طرحها في عام 2021

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، عن أبرز هواتف يتوقع أن تطرح في الأسواق خلال العام الجاري 2021، ومنها هاتف "جالاكسي إس 21" المنتظر طرحه في منتصف هذا الشهر.
وينتظر الكثيرون هاتف "آيفون 13"؛ حيث سيحل أبرز مشكلات الإصدار “12”، وسيأتي بحزمة من التعديلات التقنية المميزة، وسيزوّد بشاشة "إل تي بي أو" ، قادرة على توفير تجربة عرض بدقة عالية دون أن يكون ذلك على حساب عمر البطارية.
ومن المتوقع أن تطلق جوجل هاتفها من الطراز "بكسل 5 أي" في وقت مبكر من هذا العام، إلى جانب "بكسل 6"، وستضيف للهاتفين ترقيات عديدة أبرزها ما يتعلق بالكاميرا، وبرنامج معالجة الصور، هذا إلى جانب كاميرا للالتقاط صور "السيلفي" بدقة عالية.
ويقال أنه سيتم إطلاق "ون بلس 9″ و"ون بلس 9 برو" في وقت مبكر من مارس القادم، فيما ستواصل “نوكيا” و”موتورولا” تقديم هواتف لذوي الميزانية المتواضعة، في حين ستطلق شركات صينية مثل"شاومي" تقنيات جديدة قد لا تكون متوفرة في جميع الأسواق.