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أبرز الهواتف المنتظر طرحها في عام 2021

Time منذ ساعة
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أبرز الهواتف المنتظر طرحها في عام 2021

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، عن أبرز هواتف يتوقع أن تطرح في الأسواق خلال العام الجاري 2021، ومنها هاتف "جالاكسي إس 21" المنتظر طرحه في منتصف هذا الشهر.

وينتظر الكثيرون هاتف "آيفون 13"؛ حيث سيحل أبرز مشكلات الإصدار “12”، وسيأتي بحزمة من التعديلات التقنية المميزة، وسيزوّد بشاشة "إل تي بي أو" ، قادرة على توفير تجربة عرض بدقة عالية دون أن يكون ذلك على حساب عمر البطارية.

ومن المتوقع أن تطلق جوجل هاتفها من الطراز "بكسل 5 أي" في وقت مبكر من هذا العام، إلى جانب "بكسل 6"، وستضيف للهاتفين ترقيات عديدة أبرزها ما يتعلق بالكاميرا، وبرنامج معالجة الصور، هذا إلى جانب كاميرا للالتقاط صور "السيلفي" بدقة عالية.

ويقال أنه سيتم إطلاق "ون بلس 9″ و"ون بلس 9 برو" في وقت مبكر من مارس القادم، فيما ستواصل “نوكيا” و”موتورولا” تقديم هواتف لذوي الميزانية المتواضعة، في حين ستطلق شركات صينية مثل"شاومي" تقنيات جديدة قد لا تكون متوفرة في جميع الأسواق.

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أحدث التعليقات

زائر
ماعندك لعيبه مافيهم روح للعب ماكنهم يلعبون للفوز يركضون في الملعب فقط
**""'سهم'""**😊
اخذلك الله .... وين راح الابضاي 😆😆😆😆
سحس - فخر العرب
الحكم ماقال شيء عن الإصابة ممرها طبيعي . هذا شيء . الحاجه الثانيه الين متى ولاعيبة الأهلي في التخلف ذا . الكلام للرئيس عبدالإله مؤمنه اما انك تجيب المصري الونش وترتب أمور الفريق ونرتاح من التخط ذا . أو اتفضل لاهنت بترك النادي بالسلامه . ماهو صحيح إلي جالس يحصل مارين يمشي خلاص بعدين فين هيثم عسيري . ليش اختفي اللاعب . ولو احتاج الأمر تغيير المدرب يامسلم غير أم المدرب . قالها صامويل في اللقاء الصحفي كلها تتسجل في عهد إدارتك يامؤمنه
عبدالله
الله يحفظهم لنا أجمعين فلا عزة لنا الا بالأسلام و بحكام مثل ال سعود مناصرين الحق و الدين الصحيح.
أبو ناصر
جهود الحكام في حماية اللاعبين ضعيفة جدا وليس لهم دور فلم يتعامل الحكم بشدة مع خشونة لاعبي التعاون شأنه في ذلك شأن حكم مباراة الهلال والاتحاد الذي لم يتعامل بشدة مع جزاري الاتحاد

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