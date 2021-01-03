الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي

Time منذ 30 دقيقة
Views 1387
وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي

فاطمة المالكي (صدى):
فتح مجلس الضمان الصحي التعاوني باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مسؤول أول إدارة الرعاية الصحية الطبية : بكالوريوس في " الطب ، إدارة المستشفيات " ، أو ما يعادلها ، يفضل شهادة في التأمين ، إجادة الإنجليزية " تحدثاً وكتابة " ، خبرة 3 سنوات على الأقل ، خبرة في الرصد والتفتيش والتمكين ، خبرة سابقة في قطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي .

2- مستشار الرعاية الصحية " الدوائية " : بكالوريوس أو دكتوراه في الصيدلة أو مجال متعلق بالصحة ، يفضل ماجيستير إدارة الأعمال ، يفضل أن يكون مسجل لدى الهيئة السعودية ، إجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة ، خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها 3 سنوات في إدارة دليل الأدوية ، خبرة في المراقبة والتفتيش والتمكين ، معرفة عمليات الصيدلة وإدارة الوصفات والمستحضرات الصيدلانية ونحو ذلك ، وخبرة في قطاع التأمين أو الرعاية الصحية .

وحول موعد التقديم ، أكد " الضمان الصحي " أنه ماح بدءً من اليوم الأحد 19 / 5 / 1442 هـ الموافق 3 / يناير / 2021 م ، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي " مع كتابة مسمى الوظيفة في العنوان الإلكتروني " من هنـــــــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

هات وخذ
الذيب زكي يسحب فيهم الين الخلا ثم يهجم عليهم .
حمود ابوعبدالله
الله يشفيه ويقومه بالسلامة
ذيبان
وش فهم ابو سنون مكسرة فرق حققت بطولات باخطاء تحكيمية فاضحة واولهم الهلال والنصر وماسمعنا له حس سبحان الله
ابو مريم
اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين
لسان الحقيقة
ما عز فريقه السابق ولامنتخب بلده

أخر الأخبار

منع لاعب ⁧الكوكب "أبودو" من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لـ 6 أشهر
منع لاعب ⁧الكوكب "أبودو" من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لـ 6 أشهر
Time منذ 5 دقائق Views 1079
أنواع زيوت السيارة وطرق العناية الدورية بها
أنواع زيوت السيارة وطرق العناية الدورية بها
Time منذ 20 دقيقة Views 1041
الدفاع المدني يدعو إلى الأخذ باشتراطات السلامة أثناء التخييم
الدفاع المدني يدعو إلى الأخذ باشتراطات السلامة أثناء التخييم
Time منذ 25 دقيقة Views 1458
وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي
وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي
Time منذ 30 دقيقة Views 1387
امرأة تكتشف اسم طليقها الحقيقي بعد 12 عاما من الزواج
امرأة تكتشف اسم طليقها الحقيقي بعد 12 عاما من الزواج
Time منذ 35 دقيقة Views 424
ضبط رجل يمارس الرذيلة مع امرأة خمسينية داخل سيارة
ضبط رجل يمارس الرذيلة مع امرأة خمسينية داخل سيارة
Time منذ 40 دقيقة Views 833
القبض على قائد مركبة للقيادة بسرعة عالية في جدة (صورة)
القبض على قائد مركبة للقيادة بسرعة عالية في جدة (صورة)
Time منذ 45 دقيقة Views 1716
إيقاف اثنين من إداريي نادي الفيصلي مباراتين وتغريمهما 40 ألف ريال
إيقاف اثنين من إداريي نادي الفيصلي مباراتين وتغريمهما 40 ألف ريال
Time منذ 50 دقيقة Views 1873
فوائد يقدمها عصير «الشمندر» للجسم
فوائد يقدمها عصير «الشمندر» للجسم
Time منذ 55 دقيقة Views 1460
وظيفة تقنية شاغرة في شركة المراعي
وظيفة تقنية شاغرة في شركة المراعي
Time منذ ساعة Views 1568