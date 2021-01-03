وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي

فاطمة المالكي (صدى):
فتح مجلس الضمان الصحي التعاوني باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مسؤول أول إدارة الرعاية الصحية الطبية : بكالوريوس في " الطب ، إدارة المستشفيات " ، أو ما يعادلها ، يفضل شهادة في التأمين ، إجادة الإنجليزية " تحدثاً وكتابة " ، خبرة 3 سنوات على الأقل ، خبرة في الرصد والتفتيش والتمكين ، خبرة سابقة في قطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي .
2- مستشار الرعاية الصحية " الدوائية " : بكالوريوس أو دكتوراه في الصيدلة أو مجال متعلق بالصحة ، يفضل ماجيستير إدارة الأعمال ، يفضل أن يكون مسجل لدى الهيئة السعودية ، إجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة ، خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها 3 سنوات في إدارة دليل الأدوية ، خبرة في المراقبة والتفتيش والتمكين ، معرفة عمليات الصيدلة وإدارة الوصفات والمستحضرات الصيدلانية ونحو ذلك ، وخبرة في قطاع التأمين أو الرعاية الصحية .
وحول موعد التقديم ، أكد " الضمان الصحي " أنه ماح بدءً من اليوم الأحد 19 / 5 / 1442 هـ الموافق 3 / يناير / 2021 م ، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي " مع كتابة مسمى الوظيفة في العنوان الإلكتروني " من هنـــــــــــــا .