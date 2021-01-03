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وظيفة تقنية شاغرة في شركة المراعي

Time منذ ساعة
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وظيفة تقنية شاغرة في شركة المراعي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة المراعي، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم للعمل بمدينة الرياض، بمسمى وظيفي "منسق مكتب المساعدة (Helpdesk Coordinator)".

وأوضحت الشركة، أن المؤهلات والخبرات: دبلوم في تقنية المعلومات أو علوم الحاسب أو أي مجال ذي صلة، خبرة 2 سنوات كحد أدنى في مجال دعم تكنولوجيا المعلومات أو مكتب المساعدة أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت إلى أن الوصف الوظيفي: العمل كنقطة اتصال واحدة لمكتب مساعدة Business Systems في HO ، وتنسيق وضمان تقديم الخدمة للأعمال، معرفة إطار عمل ومنهجيات ITIL، معرفة ببرامج مكتب المساعدة وأنظمة تشغيل MS Windows، المعرفة ببرامج مايكروسوفت أوفيس.

وقالت أن مزايا العمل في شركة المراعي: رواتب مجزية، بدل سيارة، بدل سكن، إجازة مدفوعة سخية، تغطية طبية، بدل تعليم الأبناء، مكافأت تقديرية ، إلخ، بينما لمعرفة بقية التفاصيل والتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):  هنا 

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أحدث التعليقات

هات وخذ
الذيب زكي يسحب فيهم الين الخلا ثم يهجم عليهم .
حمود ابوعبدالله
الله يشفيه ويقومه بالسلامة
ذيبان
وش فهم ابو سنون مكسرة فرق حققت بطولات باخطاء تحكيمية فاضحة واولهم الهلال والنصر وماسمعنا له حس سبحان الله
ابو مريم
اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين
لسان الحقيقة
ما عز فريقه السابق ولامنتخب بلده

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