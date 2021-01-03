وظيفة تقنية شاغرة في شركة المراعي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة المراعي، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم للعمل بمدينة الرياض، بمسمى وظيفي "منسق مكتب المساعدة (Helpdesk Coordinator)".
وأوضحت الشركة، أن المؤهلات والخبرات: دبلوم في تقنية المعلومات أو علوم الحاسب أو أي مجال ذي صلة، خبرة 2 سنوات كحد أدنى في مجال دعم تكنولوجيا المعلومات أو مكتب المساعدة أو المجالات ذات الصلة.
وأشارت إلى أن الوصف الوظيفي: العمل كنقطة اتصال واحدة لمكتب مساعدة Business Systems في HO ، وتنسيق وضمان تقديم الخدمة للأعمال، معرفة إطار عمل ومنهجيات ITIL، معرفة ببرامج مكتب المساعدة وأنظمة تشغيل MS Windows، المعرفة ببرامج مايكروسوفت أوفيس.
وقالت أن مزايا العمل في شركة المراعي: رواتب مجزية، بدل سيارة، بدل سكن، إجازة مدفوعة سخية، تغطية طبية، بدل تعليم الأبناء، مكافأت تقديرية ، إلخ، بينما لمعرفة بقية التفاصيل والتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): هنا