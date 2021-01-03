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"مساند" تتيح خدمة استقبال الشكاوى في قطاع العمالة المنزلية إلكترونياً

Time منذ ساعة
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"مساند" تتيح خدمة استقبال الشكاوى في قطاع العمالة المنزلية إلكترونياً

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق خدمة الشكاوى حول قطاع العمالة المنزلية إلكترونياً، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة مساند، حيث سيتمكن أصحاب الأعمال ممن لديهم عقود توسط لاستقدام العمالة المنزلية، من رفع الشكاوى عن طريق المنصة إلكترونياً.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تمت أتمتتها بشكل كامل من خلال تقليل الخطوات وعدم الحاجة لزيارة الفروع أو قنوات التواصل الخاصة بالوزارة ، حيث تم تقليص مدة الحل، لتبدأ بالتقديم إلكترونياً من قبل صاحب العمل ومن ثم إحالة الشكوى لمقدم الخدمة لحل الشكوى بشكل ودي، وفي حال عدم التوصل لأي حل يتم تصعيدها، ومن ثم تتم دراسة الشكوى والبت فيها بشكل نهائي من قبل الوزارة بصورة تضمن حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، مؤكدة أن جميع هذه الخطوات تتم إلكترونياً عبر بوابة مساند الإلكترونية من خلال الرابط: هنا.

وأكّدت الوزارة سعيها إلى تحسين وتطوير الخدمات للراغبين في استقدام العمالة المنزلية، من خلال مراجعة السياسات السابقة والعمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتسريع الحصول على الخدمة المطلوبة في مدة زمنية قصيرة، لافتة إلى أن المنصة الإلكترونية لـ"مساند" تواصل تقديم الحلول والخدمات إلكترونياً عبر الربط المباشر مع مكاتب وشركات الاستقدام بهدف إتاحة الخيارات أمام العملاء بشكل أكبر.

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أحدث التعليقات

هات وخذ
الذيب زكي يسحب فيهم الين الخلا ثم يهجم عليهم .
حمود ابوعبدالله
الله يشفيه ويقومه بالسلامة
ذيبان
وش فهم ابو سنون مكسرة فرق حققت بطولات باخطاء تحكيمية فاضحة واولهم الهلال والنصر وماسمعنا له حس سبحان الله
ابو مريم
اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين
لسان الحقيقة
ما عز فريقه السابق ولامنتخب بلده

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