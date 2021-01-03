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بدء تصميم " رحلة الصقر " بالقدية أسرع أفعوانية عالمياً لعشاق المغامرة

Time منذ 16 دقيقة
Views 1420
بدء تصميم " رحلة الصقر " بالقدية أسرع أفعوانية عالمياً لعشاق المغامرة

الرياض (صدى):
بدأت شركة القدية للإستثمار تصميم مشروع ترفيهي عملاق داخل المدينة يسمى " رحلة الصقر " وهو عبارة عن أطول وأسرع وأعلى أفعوانية في العالم .

وتمتد الرحلة الأفعوانية 4 كيلو متر بمناورة غطس عمودية في واد بعمق 200 متر وبتقنيات تحقق سرعات غير مسبوقة تتجاوز 250 كم / الساعة لعشاق المغامرة .

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة القدية للإستثمار " فيليب غاس " أن الرحلة تضم 20 راكب وتستمر 3 دقائق من الإثارة والمغامرة بأنظمة الدفع الكهرومغناطيسية والمناظر البانورامية لمنتزه 6 فلاجز القدية ومنطة الترفيه .

ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع شركة " إنتامين أميوزمنت رايدز " استعداداً لمنتزه ترفيهي يحطم الأرقام القياسية الترفيهية في المملكة والمنطقة .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله.
ابن حزم
أرادت أن تتخلص من ذنب سوت ذنب أكبر بتركها فيها الوضع لاحول ولا قوة الا بالله
هات وخذ
الأمانات في المناطق والمحافظات لا تضمن المشاريع التي تديرها او انشأتها في المدن ليه تلزم المواطن بدفع قيمة ضمان علي بيته.
هواوي
يمكن ظهرها يعورها من كثر العمل ؟؟
الغربية
وزارة الرياضة لازم تحقق في الموضوع وعلى الفلوس الي تنصرف على النادي ؟؟ من وين ؟؟ وايش النتايج الي حققها النادي ؟؟ لايزال النادي محلي من 80 سنه من تأسيس النادي ؟؟ ومستمر ؟؟

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