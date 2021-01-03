بدء تصميم " رحلة الصقر " بالقدية أسرع أفعوانية عالمياً لعشاق المغامرة

الرياض (صدى):
بدأت شركة القدية للإستثمار تصميم مشروع ترفيهي عملاق داخل المدينة يسمى " رحلة الصقر " وهو عبارة عن أطول وأسرع وأعلى أفعوانية في العالم .
وتمتد الرحلة الأفعوانية 4 كيلو متر بمناورة غطس عمودية في واد بعمق 200 متر وبتقنيات تحقق سرعات غير مسبوقة تتجاوز 250 كم / الساعة لعشاق المغامرة .
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة القدية للإستثمار " فيليب غاس " أن الرحلة تضم 20 راكب وتستمر 3 دقائق من الإثارة والمغامرة بأنظمة الدفع الكهرومغناطيسية والمناظر البانورامية لمنتزه 6 فلاجز القدية ومنطة الترفيه .
ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع شركة " إنتامين أميوزمنت رايدز " استعداداً لمنتزه ترفيهي يحطم الأرقام القياسية الترفيهية في المملكة والمنطقة .