وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن وظائف شاغرة للرجال والنساء بنظام " التعاون " للفصل الدراسي الثاني من العام 1442 هـ .
وأكدت إدارة الجامعة أن الوظائف المطلوبة لحملة الماجيستير والدكتوراه ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- وظائف كلية أصول الدين : قسم القرآن الكريم وعلومه ، وقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة .
2- وظائف كلية الإعلام والإتصال : قسم الصحافة والنشر الإلكتروني ، قسم الإعلان والإتصال التسويقي ، قسم الإذاعة والتليفزيون والفلم ، قسم الجرافيكس والوسائط المتعددة ، قسم العلاقات العامة .
3- كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع : الدبلوم المجتمعي ، الحاسب الآلي ، قسم البرمجة ، قسم الشبكات ، الدبلوم المدفوع .
الشروط :
- أن يكون المتقدم / المتقدمة من المواطنين .
- درجة الماجيستير أو الدكتوراه .
-ألا يقل التقدير عن جيد جداً في آخر مؤهل دراسي .
-إمتداد التخصص .
- أن تكون الدراسة انتظام في جميع المراحل الدراسية .
-الحصول على موافقة جهة العمل إن كان موظف .
-الإلمام بأنظمة التعليم الإلكتروني كالبلاك بورد الخاص بكلية العلوم الإجتماعية .
- خبرة في التدريس الجامعي لمدة لا تقل عن عامين بالنسبة لكلية العلوم الإجتماعية فقط .
إجتياز المقابلة العلمية .
وأبانت الوثائق المطلوبة وهي : صورة الهوية الوطنية ، صورة الوثائق العلمية ، صورة السجل الأكاديمي ، السيرة الذاتية ، خطاب بطلب التعاون ، الخبرات السابقة إذا وجدت .
التقديم عبر الروابط التالية على ترتيب الوظائف المطلوبة :
أصول الدين من هنـــــا.
الإعلام والإتصال من هنــــــا .
كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع - الدبلوم المجتمعي – للنساء من هنـــــا .
كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع - الدبلوم المدفوع – للنساء من هنـــــــا .