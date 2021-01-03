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وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Time منذ 45 دقيقة
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وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن وظائف شاغرة للرجال والنساء بنظام " التعاون " للفصل الدراسي الثاني من العام 1442 هـ .

وأكدت إدارة الجامعة أن الوظائف المطلوبة لحملة الماجيستير والدكتوراه ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- وظائف كلية أصول الدين : قسم القرآن الكريم وعلومه ، وقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة .

2- وظائف كلية الإعلام والإتصال : قسم الصحافة والنشر الإلكتروني ، قسم الإعلان والإتصال التسويقي ، قسم الإذاعة والتليفزيون والفلم ، قسم الجرافيكس والوسائط المتعددة ، قسم العلاقات العامة .

3- كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع : الدبلوم المجتمعي ، الحاسب الآلي ، قسم البرمجة ، قسم الشبكات ، الدبلوم المدفوع .

الشروط :

- أن يكون المتقدم / المتقدمة من المواطنين .

- درجة الماجيستير أو الدكتوراه .

-ألا يقل التقدير عن جيد جداً في آخر مؤهل دراسي .

-إمتداد التخصص .

- أن تكون الدراسة انتظام في جميع المراحل الدراسية .

-الحصول على موافقة جهة العمل إن كان موظف .

-الإلمام بأنظمة التعليم الإلكتروني كالبلاك بورد الخاص بكلية العلوم الإجتماعية .

- خبرة في التدريس الجامعي لمدة لا تقل عن عامين بالنسبة لكلية العلوم الإجتماعية فقط .

إجتياز المقابلة العلمية .

وأبانت الوثائق المطلوبة وهي : صورة الهوية الوطنية ، صورة الوثائق العلمية ، صورة السجل الأكاديمي ، السيرة الذاتية ، خطاب بطلب التعاون ، الخبرات السابقة إذا وجدت .

التقديم عبر الروابط التالية على ترتيب الوظائف المطلوبة :

أصول الدين من هنـــــا.

الإعلام والإتصال من هنــــــا .

كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع - الدبلوم المجتمعي – للنساء من هنـــــا .

كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع - الدبلوم المدفوع – للنساء من هنـــــــا .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله.
ابن حزم
أرادت أن تتخلص من ذنب سوت ذنب أكبر بتركها فيها الوضع لاحول ولا قوة الا بالله
هات وخذ
الأمانات في المناطق والمحافظات لا تضمن المشاريع التي تديرها او انشأتها في المدن ليه تلزم المواطن بدفع قيمة ضمان علي بيته.
هواوي
يمكن ظهرها يعورها من كثر العمل ؟؟
الغربية
وزارة الرياضة لازم تحقق في الموضوع وعلى الفلوس الي تنصرف على النادي ؟؟ من وين ؟؟ وايش النتايج الي حققها النادي ؟؟ لايزال النادي محلي من 80 سنه من تأسيس النادي ؟؟ ومستمر ؟؟

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