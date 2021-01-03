"سامسونج" تزيل فتحة "micro SD" من هاتفها الجديد

وكالات (صدى):
أطلقت شركة " سامسونج " إطلاق هاتف ذكي دون شاحن، إذ بدأت في ذلك شركة الهواتف الأمريكية ”أبل“، بعد سلسلة iPhone 12، كما أطلقت شركة شاومي الصينية سلسلة Mi 11 أيضا من دون شاحن.
ون يكون هذا هو الحذف المتعمد الوحيد من قبل شركات الهواتف الذكية، فوفقا للتقارير الأخيرة، لن يأتي هاتف Galaxy S21 من سامسونغ بفتحة بطاقة micro SD.
وستصل سلسة Galaxy S21 إلى بعض الأسواق بأجهزة الشحن، ولكن هناك أسواق أخرى لن تتضمن أجهزة الشحن مع عبواتها.
وتأتي جميع طرازات Galaxy S21 الثلاثة بدون إمكانية توسيع microSD هذه، على الرغم من أن بعض الخبراء قد يرون أنه يمكن التغلب على عدم وجود فتحة microSD من خلال وجود مساحة تخزين داخلية أكبر في الأجهزة.