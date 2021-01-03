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مركز غرفة الشرقية يعلن عن وظيفة شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1558
مركز غرفة الشرقية يعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مركز غرفة الشرقية للتوظيف عن توفر وظيفة لحملة الثانوية فما فوق، بالقطاع الخاص بمدينة الخبر بمسمى وظيفي: "مشرف خدمات نقل جوي" .

واشترطت لغة انجليزية متوسطة، القدرة على استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس والتطبيقات الخاصة بها، القدرة على التعامل مع العملاء، فيما سيقوم بالإشراف على المستودعات وشحن وتفريغ المواد، والمشاركة في إدارة تحميل الشاحنات وإيجاد أفضل طرق التسليم.:

ويعد الراتب ما بين (3,000 وحتي 4,000 ريال)، بينما أشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله.
ابن حزم
أرادت أن تتخلص من ذنب سوت ذنب أكبر بتركها فيها الوضع لاحول ولا قوة الا بالله
هات وخذ
الأمانات في المناطق والمحافظات لا تضمن المشاريع التي تديرها او انشأتها في المدن ليه تلزم المواطن بدفع قيمة ضمان علي بيته.
هواوي
يمكن ظهرها يعورها من كثر العمل ؟؟
الغربية
وزارة الرياضة لازم تحقق في الموضوع وعلى الفلوس الي تنصرف على النادي ؟؟ من وين ؟؟ وايش النتايج الي حققها النادي ؟؟ لايزال النادي محلي من 80 سنه من تأسيس النادي ؟؟ ومستمر ؟؟

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