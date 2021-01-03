مركز غرفة الشرقية يعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مركز غرفة الشرقية للتوظيف عن توفر وظيفة لحملة الثانوية فما فوق، بالقطاع الخاص بمدينة الخبر بمسمى وظيفي: "مشرف خدمات نقل جوي" .
واشترطت لغة انجليزية متوسطة، القدرة على استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس والتطبيقات الخاصة بها، القدرة على التعامل مع العملاء، فيما سيقوم بالإشراف على المستودعات وشحن وتفريغ المواد، والمشاركة في إدارة تحميل الشاحنات وإيجاد أفضل طرق التسليم.:
ويعد الراتب ما بين (3,000 وحتي 4,000 ريال)، بينما أشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا .