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"سار": تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة

Time منذ 30 دقيقة
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"سار": تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة

الرياض (صدى):
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، عن تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة.

وقالت الشركة إنه تم تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة، وابتداءً من شهر فبراير القادم سيتم احتساب بعض الرسوم على الوزن الزائد عن الوزن المسموح.

وأشارت إلى أن من شروط الأمتعة الدرجة الاقتصادية شحن حقيبة واحدة 25كجم وحمل حقيبة يد 7 كجم، ودرجة الأعمال والمقصورة الخاصة شحن حقيبة واحدة 32كجم وحمل حقيبة يد 10 كجم.

وأوضحت أن رسوم الأمتعة الإضافية 70 ريال للقطعة الزائدة و3 ريال لكل كيلو زائد.

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أحدث التعليقات

dfs
من افضل الاشياء اللي سواها ولي العهد انه قضى على بعض مطاوعة نجد الكذابين اللي يستغلون الدين للدنيا ويتمتعون بالمناصب والمال والوجاهة عند الناس ويهتمون بالمظهر اكثر من المضمون وتلقى لحاهم طويلة وثيابهم قصيرة وريحة البخور والعود دايما معاهم واخلاقهم سيئة وعنصريين وشكاكين ونيتهم سيئة ومعاهم نفسيات . الحمد لله انه فضحهم وكشفهم وعراهم وشاتهم بالجزمة . والحمد لله الناس عرفوهم وكرهوهم زيادة الله ينتقم منهم ان شاء الله .
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
كلام الأخوان / سعو وابو محمد هو الصح والحقيقة..للتثبيت
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ,,
ابو محمد 😎 ✍️
سلام من صبا بردى ارق ... ودمع لا يكفكف يا دمشق ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلام من صبا بردى ارق ... ودمع لا يكفكف يا دمشق ..

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