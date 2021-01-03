الأعداد السابقة للصحيفة

"هدف" يدعم 6 مهن في برنامج "تمهير" ضمن مبادرة توطين المهن

Time منذ 4 ساعات
Views 1895
"هدف" يدعم 6 مهن في برنامج "تمهير" ضمن مبادرة توطين المهن

الرياض (صدى):
يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " ، 6 مهن وأنشطة ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وذلك تعزيزا لمبادرة توطين المهن التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتتضمن المهن المضافة إلى برنامج "تمهير"، مساعد إكلينيكي، ومساعد أسنان، ومساعد صيدلي، ومهن البصريات، بالإضافة إلى التدريب على بعض المهن المرتبطة بالمجال السينمائي، ووسيط الشحن البريدي.

ويأتي ذلك انطلاقا من أهداف البرنامج في دعم مبادرات ومستهدفات التوطين والإسهام في تطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، وتحفيز أداء منشآت القطاع الخاص العاملة في هذا النوع من المهن والأنشطة في مختلف مناطق المملكة.

وعلى هذا النحو سينضم الباحثين عن عمل في المهن والأنشطة المشار إليها، إلى قائمة المستفيدين من التدريب في البرنامج من حاملي الدبلومات والبكالوريوس فأعلى.

يذكر أن آلية البرنامج، حددت تقديم مكافأة مالية قدرها 2000 ريال تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وإيداع مكافأة مالية قدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، كما يحصل المتدرب على شهادة خبره بعد إتمامه البرنامج التدريبي مما يزيد من فرص توظيفه في سوق العمل.

وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى المنشآت الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة في القطاع الخاص لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للمشاركة في سوق العمل.

ووفقاً لآلية البرنامج، يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرص التدريبية من قبل المنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل " طاقات " على الرابط: taqat.sa واختيار برنامج تمهير من قائمة برامجنا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

dfs
من افضل الاشياء اللي سواها ولي العهد انه قضى على بعض مطاوعة نجد الكذابين اللي يستغلون الدين للدنيا ويتمتعون بالمناصب والمال والوجاهة عند الناس ويهتمون بالمظهر اكثر من المضمون وتلقى لحاهم طويلة وثيابهم قصيرة وريحة البخور والعود دايما معاهم واخلاقهم سيئة وعنصريين وشكاكين ونيتهم سيئة ومعاهم نفسيات . الحمد لله انه فضحهم وكشفهم وعراهم وشاتهم بالجزمة . والحمد لله الناس عرفوهم وكرهوهم زيادة الله ينتقم منهم ان شاء الله .
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
كلام الأخوان / سعو وابو محمد هو الصح والحقيقة..للتثبيت
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ,,
ابو محمد 😎 ✍️
سلام من صبا بردى ارق ... ودمع لا يكفكف يا دمشق ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلام من صبا بردى ارق ... ودمع لا يكفكف يا دمشق ..

أخر الأخبار

إعلامي رياضي: انتقال "العويس" مخطط لتدمير الأهلي !
إعلامي رياضي: انتقال "العويس" مخطط لتدمير الأهلي !
Time منذ 18 دقيقة Views 1253
بالفيديو.. قرار السماح بالدخول إلى المملكة يدخل حيز التنفيذ
بالفيديو.. قرار السماح بالدخول إلى المملكة يدخل حيز التنفيذ
Time منذ 24 دقيقة Views 1581
"سار": تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة
"سار": تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة
Time منذ 29 دقيقة Views 1356
صورة نادرة للملك سلمان خلال زيارته معرض الزيت في أرامكو عام 1958 م
صورة نادرة للملك سلمان خلال زيارته معرض الزيت في أرامكو عام 1958 م
Time منذ 34 دقيقة Views 1453
طريق منزلية للتخلص من تجاعيد اليدين
طريق منزلية للتخلص من تجاعيد اليدين
Time منذ 39 دقيقة Views 1203
زوجة في دعوى طلاق: طردني وهددني واستخدم أصدقائه لابتزازي
زوجة في دعوى طلاق: طردني وهددني واستخدم أصدقائه لابتزازي
Time منذ 44 دقيقة Views 618
‏مانشستر يونايتد يقرر بيع بوجبا نهائيًا
‏مانشستر يونايتد يقرر بيع بوجبا نهائيًا
Time منذ 49 دقيقة Views 1539
حساب المواطن يوضح مدى أهمية فاتورة الكهرباء لتسجيل المستفيدين
حساب المواطن يوضح مدى أهمية فاتورة الكهرباء لتسجيل المستفيدين
Time منذ 54 دقيقة Views 1713
معتقل يكشف اعتماد إيران سياسة الرهائن للتفاوض مع الدول
معتقل يكشف اعتماد إيران سياسة الرهائن للتفاوض مع الدول
Time منذ 58 دقيقة Views 1486
وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية
وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية
Time منذ ساعة Views 1550