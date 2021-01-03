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أمين الشرقية: تأمين إلزامي ضد عيوب البناء الخفية لمدة عشر سنوات

Time منذ ساعة
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أمين الشرقية: تأمين إلزامي ضد عيوب البناء الخفية لمدة عشر سنوات

الرياض (صدى):
أوضح أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير، أنه من خلال نظام "بلدي" الموحد تم تغيير رحلة المستفيد في إصدار رخصة البناء.

وقال الجبير إن المكتب الهندسي المصنف والمعتمد وفق النظام المحدث هو المعني بتطبيق الإجراءات كافة ويلتزم بتحمل مسؤولية جميع أعمال التصميم وفق الكود السعودي المعتمد والمقر من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، وفقا لـ"الرياض".

وأضاف أنه من ضمن الإجراءات الجديدة إبلاغ المالك بعمل تأمين إلزامي ضد العيوب الخفية لمدة عشر سنوات، وهناك فترة استرشادية بالنسبة للتراخيص السكنية محددة يتم بعدها تطبيق الآلية نفسها.

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أحدث التعليقات

dfs
من افضل الاشياء اللي سواها ولي العهد انه قضى على بعض مطاوعة نجد الكذابين اللي يستغلون الدين للدنيا ويتمتعون بالمناصب والمال والوجاهة عند الناس ويهتمون بالمظهر اكثر من المضمون وتلقى لحاهم طويلة وثيابهم قصيرة وريحة البخور والعود دايما معاهم واخلاقهم سيئة وعنصريين وشكاكين ونيتهم سيئة ومعاهم نفسيات . الحمد لله انه فضحهم وكشفهم وعراهم وشاتهم بالجزمة . والحمد لله الناس عرفوهم وكرهوهم زيادة الله ينتقم منهم ان شاء الله .
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
كلام الأخوان / سعو وابو محمد هو الصح والحقيقة..للتثبيت
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ,,
ابو محمد 😎 ✍️
سلام من صبا بردى ارق ... ودمع لا يكفكف يا دمشق ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلام من صبا بردى ارق ... ودمع لا يكفكف يا دمشق ..

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