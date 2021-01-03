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معتقل يكشف اعتماد إيران سياسة الرهائن للتفاوض مع الدول

Time منذ 58 دقيقة
Views 1485
معتقل يكشف اعتماد إيران سياسة الرهائن للتفاوض مع الدول

واشنطن (صدى):
كشف معتقل أمريكي من أصل صيني أطلق سراحه العام الماضي، أن المخابرات الإيرانية أكدت له خلال الاستجواب أنه اعتقل من أجل دفع واشنطن إلى التفاوض، والإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المحتجزة.

أكد شي يو وانغ، على أن محققي المخابرات أبلغوه أنهم لفقوا له تهمة التجسس من أجل عقد صفقة مع واشنطن.

كما قال له أحدهم خلال الاستجواب: "أنت لست أول أميركي نعتقله، ويمكنني أن أؤكد لك أنك لن تكون آخر أميركي يسجن في إيران".

وطالب المعتقل السابق الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بالعمل على إطلاق بقية السجناء الأميركيين.

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أحدث التعليقات

dfs
من افضل الاشياء اللي سواها ولي العهد انه قضى على بعض مطاوعة نجد الكذابين اللي يستغلون الدين للدنيا ويتمتعون بالمناصب والمال والوجاهة عند الناس ويهتمون بالمظهر اكثر من المضمون وتلقى لحاهم طويلة وثيابهم قصيرة وريحة البخور والعود دايما معاهم واخلاقهم سيئة وعنصريين وشكاكين ونيتهم سيئة ومعاهم نفسيات . الحمد لله انه فضحهم وكشفهم وعراهم وشاتهم بالجزمة . والحمد لله الناس عرفوهم وكرهوهم زيادة الله ينتقم منهم ان شاء الله .
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
كلام الأخوان / سعو وابو محمد هو الصح والحقيقة..للتثبيت
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ,,
ابو محمد 😎 ✍️
سلام من صبا بردى ارق ... ودمع لا يكفكف يا دمشق ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلام من صبا بردى ارق ... ودمع لا يكفكف يا دمشق ..

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