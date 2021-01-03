معتقل يكشف اعتماد إيران سياسة الرهائن للتفاوض مع الدول

واشنطن (صدى):
كشف معتقل أمريكي من أصل صيني أطلق سراحه العام الماضي، أن المخابرات الإيرانية أكدت له خلال الاستجواب أنه اعتقل من أجل دفع واشنطن إلى التفاوض، والإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المحتجزة.
أكد شي يو وانغ، على أن محققي المخابرات أبلغوه أنهم لفقوا له تهمة التجسس من أجل عقد صفقة مع واشنطن.
كما قال له أحدهم خلال الاستجواب: "أنت لست أول أميركي نعتقله، ويمكنني أن أؤكد لك أنك لن تكون آخر أميركي يسجن في إيران".
وطالب المعتقل السابق الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بالعمل على إطلاق بقية السجناء الأميركيين.