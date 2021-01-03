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وظيفة تقنية شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

Time منذ 17 دقيقة
Views 1203
وظيفة تقنية شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، اليوم الأحد، عن توفر وظيفة تقنية بمدينة الرياض، بمسمى وظيفي "مسؤول قاعدة البيانات" .

واشترطت الهيئة، درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تقنية المعلومات في إدارة قواعد بيانات MS SQL Server.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

كان زمان
هذا الرجل بطل ..
كان زمان
الله من ثقل الدم ...
شيوووووووووووووووووووووووووون
ما تتدخل بسوالف الحريم الا عجوز شمطاء ماهي لاقية احد يضبطها ههههههههههههههههههههه انتي تسمعين يا زولة والا تدرين بنسميكي زولية مو احسن هههههههههههههههههههههه
حمد ابراهيم
المشكله اكبر من ماهومعنفه إهمال الوالدين عدم اهتمامهم بمن يتابعون على جوالاتهم ومن يدخل عليهم في العبهم يجب على الوالدين هم في اعناقكم إلى يوم الدين السماحه والكلام اللين المفيد
حمد ابراهيم
المشكله اكبر من ماهومعنفه إهمال الوالدين عدم اهتمامهم بمن يتابعون على جوالاتهم ومن يدخل عليهم في العبهم يجب على الوالدين هم في اعناقكم إلى يوم الدين السماحه والكلام اللين المفيد

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