صفر إصابات بين المعتمرين في ثلاثة أشهر

المدينة المنورة (صدى):
أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدم رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد منذ السماح بإستئناف العمرة قبل ثلاثة أشهر وتحديداً في 3 أكتوبر الماضي .
وأثمرت خطة رئاسة شؤون الحرمين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة والجهات الصحية والأمنية في تأمين وسلامة الحجاج وحمايتهم من الإصابة وفق خطة منظمة تم تنفيذها بشكل تدريجي .
وشملت المرحلة الأولى نسبة إشغال 30 % بواقع 6000 معتمر في اليوم والثانية إشغال 75 % بواقع 15 ألف معتمر و40 ألف مصلي في اليوم والمرحلة الثالثة 100 % بواقع 20 ألف معتمر و60 ألف مصلي في اليوم والمرحلة الرابعة تتسع لكامل الطاقة الإستيعابية مع زوال الخطر .
وتم تجنيد 1000 موظف للتعقيم والمتابعة بخلاف التنظيم وتحديد المسارات واستخدام التطبيقات كتطبيق" اعتمرنا " وغيرها من الجهود .