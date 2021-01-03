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صفر إصابات بين المعتمرين في ثلاثة أشهر

Time منذ 22 دقيقة
Views 1327
صفر إصابات بين المعتمرين في ثلاثة أشهر

المدينة المنورة (صدى):
أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدم رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد منذ السماح بإستئناف العمرة قبل ثلاثة أشهر وتحديداً في 3 أكتوبر الماضي .

وأثمرت خطة رئاسة شؤون الحرمين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة والجهات الصحية والأمنية في تأمين وسلامة الحجاج وحمايتهم من الإصابة وفق خطة منظمة تم تنفيذها بشكل تدريجي .

وشملت المرحلة الأولى نسبة إشغال 30 % بواقع 6000 معتمر في اليوم والثانية إشغال 75 % بواقع 15 ألف معتمر و40 ألف مصلي في اليوم والمرحلة الثالثة 100 % بواقع 20 ألف معتمر و60 ألف مصلي في اليوم والمرحلة الرابعة تتسع لكامل الطاقة الإستيعابية مع زوال الخطر .

وتم تجنيد 1000 موظف للتعقيم والمتابعة بخلاف التنظيم وتحديد المسارات واستخدام التطبيقات كتطبيق" اعتمرنا " وغيرها من الجهود .

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أحدث التعليقات

كان زمان
هذا الرجل بطل ..
كان زمان
الله من ثقل الدم ...
شيوووووووووووووووووووووووووون
ما تتدخل بسوالف الحريم الا عجوز شمطاء ماهي لاقية احد يضبطها ههههههههههههههههههههه انتي تسمعين يا زولة والا تدرين بنسميكي زولية مو احسن هههههههههههههههههههههه
حمد ابراهيم
المشكله اكبر من ماهومعنفه إهمال الوالدين عدم اهتمامهم بمن يتابعون على جوالاتهم ومن يدخل عليهم في العبهم يجب على الوالدين هم في اعناقكم إلى يوم الدين السماحه والكلام اللين المفيد
حمد ابراهيم
المشكله اكبر من ماهومعنفه إهمال الوالدين عدم اهتمامهم بمن يتابعون على جوالاتهم ومن يدخل عليهم في العبهم يجب على الوالدين هم في اعناقكم إلى يوم الدين السماحه والكلام اللين المفيد

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