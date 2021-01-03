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«معنفة القصيم» تطلب عدم التدخل حتى تتوصل إلى قرار

Time منذ ساعة
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«معنفة القصيم» تطلب عدم التدخل حتى تتوصل إلى قرار

القصيم (صدى):
طالبت الفتاة التي تعرضت للعنف من قبل أسرتها في منطقة القصيم وكانت صحيفة "صدى" تناولت قصتها، بالتريث من قبل الحماية الاجتماعية وعدم التدخل؛ لأنها تريد التفكير في القرار الذي ستتخذه، سواء باللجوء إلى الشرطة للحديث مع أهلها، أو الخروج من مقر معيشتها.

ومن جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور فهد المطلق، أن الفتاة تحت المتابعة، وعند التواصل معها كان طلبها إكمال دراستها فقط، وهي فتاة تبلغ من العمر 21.

وأشار الدكتور فهد المطلق، إلى أن آثار العنف في الفتاة توضح أن له مدة من الزمن، وتم إعطاؤها أرقام العنف الأسري للتدخل السريع وإفهامها أنهم في خدمتها.

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أحدث التعليقات

كان زمان
هذا الرجل بطل ..
كان زمان
الله من ثقل الدم ...
شيوووووووووووووووووووووووووون
ما تتدخل بسوالف الحريم الا عجوز شمطاء ماهي لاقية احد يضبطها ههههههههههههههههههههه انتي تسمعين يا زولة والا تدرين بنسميكي زولية مو احسن هههههههههههههههههههههه
حمد ابراهيم
المشكله اكبر من ماهومعنفه إهمال الوالدين عدم اهتمامهم بمن يتابعون على جوالاتهم ومن يدخل عليهم في العبهم يجب على الوالدين هم في اعناقكم إلى يوم الدين السماحه والكلام اللين المفيد
حمد ابراهيم
المشكله اكبر من ماهومعنفه إهمال الوالدين عدم اهتمامهم بمن يتابعون على جوالاتهم ومن يدخل عليهم في العبهم يجب على الوالدين هم في اعناقكم إلى يوم الدين السماحه والكلام اللين المفيد

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