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صورة نادرة للقادة الخليجيون الستة المؤسسون لمجلس التعاون الخليجي

Time منذ ساعة
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صورة نادرة للقادة الخليجيون الستة المؤسسون لمجلس التعاون الخليجي

علي القحطاني (صدى):
أظهرت صورة نادرة، القادة الخليجيون الستة المؤسسون لمجلس التعاون الخليجي، أثناء الاجتماع التاسع المنعقد في المنامة

وظهر في الصورة "الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعــود- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيـان، رئيس دولة الامارات العربية المتحـدة - الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفـة أمير دولــة البحــريــن - السلطان قابوس بن سعــيد سلـطان عــمــان، الشيخ خليفة بن حمد آل ثانــي أمير دولـة قطــر، الشيخ جابر الأحمد الجابر الصبـاح أمير دولــة الكويــت، رحمهم الله".

وعقــد المجلـس الأعلـى دورتــه التاسـعة بالعاصمة البحرينية المنامــة فى الفترة ما بيـن 19 إلى 22 ديسمبر 1988، حيث بحث المجلس الأعلى تطور مسيرة مجلس التعاون، وما حققه من الأهداف التي جسدها النظام الأساسى للمجلس.

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أحدث التعليقات

كان زمان
هذا الرجل بطل ..
كان زمان
الله من ثقل الدم ...
شيوووووووووووووووووووووووووون
ما تتدخل بسوالف الحريم الا عجوز شمطاء ماهي لاقية احد يضبطها ههههههههههههههههههههه انتي تسمعين يا زولة والا تدرين بنسميكي زولية مو احسن هههههههههههههههههههههه
حمد ابراهيم
المشكله اكبر من ماهومعنفه إهمال الوالدين عدم اهتمامهم بمن يتابعون على جوالاتهم ومن يدخل عليهم في العبهم يجب على الوالدين هم في اعناقكم إلى يوم الدين السماحه والكلام اللين المفيد
حمد ابراهيم
المشكله اكبر من ماهومعنفه إهمال الوالدين عدم اهتمامهم بمن يتابعون على جوالاتهم ومن يدخل عليهم في العبهم يجب على الوالدين هم في اعناقكم إلى يوم الدين السماحه والكلام اللين المفيد

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