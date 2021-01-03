الأعداد السابقة للصحيفة

منظمة الصحة العالمية تحدد شرطين لانتهاء كورونا

Time منذ ساعة
Views 1761
منظمة الصحة العالمية تحدد شرطين لانتهاء كورونا

وكالات (صدى):
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أنه رغم الصعاب التي ظهرت، هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا المستجد خلال هذا العام، معددة شرطين لذلك، وهما الالتزام بالنظافة والسلامة.

ومن جانبها، أوضحت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس، أن من المهم الحفاظ على معدلات منخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، لكن هذا يعتمد على سلوك الناس، والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس.

وأشارت هاريس إلى أن اللقاح لا يكون فعالا إلا إذا انخفضت معدلات العدوى، وعندها نستطيع أن نقول إن الإنسان قد انتصر على الوباء، لافتة إلى أنه على كافة الناس التحلي بالمسؤولية والاتزام بمعايير غسل اليدين وتعقيمها، والتباعد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

كان زمان
هذا الرجل بطل ..
كان زمان
الله من ثقل الدم ...
شيوووووووووووووووووووووووووون
ما تتدخل بسوالف الحريم الا عجوز شمطاء ماهي لاقية احد يضبطها ههههههههههههههههههههه انتي تسمعين يا زولة والا تدرين بنسميكي زولية مو احسن هههههههههههههههههههههه
حمد ابراهيم
المشكله اكبر من ماهومعنفه إهمال الوالدين عدم اهتمامهم بمن يتابعون على جوالاتهم ومن يدخل عليهم في العبهم يجب على الوالدين هم في اعناقكم إلى يوم الدين السماحه والكلام اللين المفيد
حمد ابراهيم
المشكله اكبر من ماهومعنفه إهمال الوالدين عدم اهتمامهم بمن يتابعون على جوالاتهم ومن يدخل عليهم في العبهم يجب على الوالدين هم في اعناقكم إلى يوم الدين السماحه والكلام اللين المفيد

أخر الأخبار

العثور على جثة امرأة بعد اختفائها شهرين
العثور على جثة امرأة بعد اختفائها شهرين
Time منذ 11 دقيقة Views 217
وظيفة تقنية شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
وظيفة تقنية شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
Time منذ 16 دقيقة Views 1191
صفر إصابات بين المعتمرين في ثلاثة أشهر
صفر إصابات بين المعتمرين في ثلاثة أشهر
Time منذ 21 دقيقة Views 1312
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 26 دقيقة Views 1406
"حساب المواطن" يوضح سبب إيقاف حسابات بعض المستفيدين
"حساب المواطن" يوضح سبب إيقاف حسابات بعض المستفيدين
Time منذ 31 دقيقة Views 1487
تيم الحسن ووفاء الكيلاني يحسمان الجدل بشأن طلاقهما (صورة)
تيم الحسن ووفاء الكيلاني يحسمان الجدل بشأن طلاقهما (صورة)
Time منذ 46 دقيقة Views 709
نصائح هامة لتلميع جنوط السيارة والحصول على مظهر جذاب
نصائح هامة لتلميع جنوط السيارة والحصول على مظهر جذاب
Time منذ 51 دقيقة Views 1219
خبيرة: لا تتبعوا نظام غذائي معين لخفض الوزن
خبيرة: لا تتبعوا نظام غذائي معين لخفض الوزن
Time منذ 56 دقيقة Views 1480
«معنفة القصيم» تطلب عدم التدخل حتى تتوصل إلى قرار
«معنفة القصيم» تطلب عدم التدخل حتى تتوصل إلى قرار
Time منذ ساعة Views 2762
الخطوط الجوية اليمنية تستأنف تشغيل رحلاتها من وإلى مطار عدن
الخطوط الجوية اليمنية تستأنف تشغيل رحلاتها من وإلى مطار عدن
Time منذ ساعة Views 1479