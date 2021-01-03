بالفيديو.. لحظة استهداف سيارة "سليماني"

وكالات (صدى):
كشف مقطع فيديو لحظة استهداف سيارة قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني في مثل هذا اليوم بالعام المنقضي 2020 .
وأظهر الفيديو السيارة التي كان يركبها سليماني مع أبو المهدي المنهدس رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي .
وكانت طائرة سليماني قادمة من سوريا ولبنان ووقع التفجير بعد ركب السيارة قرب مطار بغداد ، وفقاً للعربية .
وعلى الرغم من تسبب إيران في حادث الطائرة الأوكرانية المدنية ومقتل من كانوا على متنها أثناء محاولة الإنتقام لـ"سليماني " العام الماضي ، إلا أنها لا زالت تهدد بالإنتقام وتقابلها الولايات المتحدة بتهديدات أخرى مع تصعيد الموقف .
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