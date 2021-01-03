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بالفيديو.. لحظة استهداف سيارة "سليماني"

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. لحظة استهداف سيارة "سليماني"

وكالات (صدى):
كشف مقطع فيديو لحظة استهداف سيارة قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني في مثل هذا اليوم بالعام المنقضي 2020 .

وأظهر الفيديو السيارة التي كان يركبها سليماني مع أبو المهدي المنهدس رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي .

وكانت طائرة سليماني قادمة من سوريا ولبنان ووقع التفجير بعد ركب السيارة قرب مطار بغداد ، وفقاً للعربية .

وعلى الرغم من تسبب إيران في حادث الطائرة الأوكرانية المدنية ومقتل من كانوا على متنها أثناء محاولة الإنتقام لـ"سليماني " العام الماضي ، إلا أنها لا زالت تهدد بالإنتقام وتقابلها الولايات المتحدة بتهديدات أخرى مع تصعيد الموقف .

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أحدث التعليقات

كان زمان
هذا الرجل بطل ..
كان زمان
الله من ثقل الدم ...
شيوووووووووووووووووووووووووون
ما تتدخل بسوالف الحريم الا عجوز شمطاء ماهي لاقية احد يضبطها ههههههههههههههههههههه انتي تسمعين يا زولة والا تدرين بنسميكي زولية مو احسن هههههههههههههههههههههه
حمد ابراهيم
المشكله اكبر من ماهومعنفه إهمال الوالدين عدم اهتمامهم بمن يتابعون على جوالاتهم ومن يدخل عليهم في العبهم يجب على الوالدين هم في اعناقكم إلى يوم الدين السماحه والكلام اللين المفيد
حمد ابراهيم
المشكله اكبر من ماهومعنفه إهمال الوالدين عدم اهتمامهم بمن يتابعون على جوالاتهم ومن يدخل عليهم في العبهم يجب على الوالدين هم في اعناقكم إلى يوم الدين السماحه والكلام اللين المفيد

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