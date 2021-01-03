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وظائف شاغرة بشركة "المدفعوعات السعودية" بالرياض

Time منذ 41 دقيقة
Views 1405
وظائف شاغرة بشركة "المدفعوعات السعودية" بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة المدفوعات السعودية باب التقديم على 7 وظائف شاغرة لذوي الخبرة للعمل في مدينة الرياض .

وأكدت الشركة أن الوظائف المطلوبة في تخصصات " تقنية المعلومات ، علوم الحاسب ، إدارة الأعمال ، المحاسبة ، التسويق ، المالية ، أو ما يعادلها .

الوظائف المطلوبة : أخصائي أول التدقيق المالي والتشغيلي ، أخصائي أول تدقيق المعلومات ، مسؤول أول التصميم الإبداعي ، مدير تطوير الشراكات ، مدير الإمتثال والمخاطر الأمنية السيبرانية ، أخصائي تنفيذ استمرارية الأعمال .

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

شيوووووووووووووووووووووووووون
تعيدها لما تعيد خمسة الكوشة وهروب الريس واللاعبين هأ هأ هأ هأ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآي انتا زاكرا والا ما زاكرا يا عوصمان آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآي
kkkk
فوز التعاون وانهزم الاهلي والهلال حافظ على الصداره وقرقعه قواطي هنا وهناك
ابو محمد 😎 ✍️
فسقة مجرمون ..
Zoolعالمي
مدري متى القناه الرياضيه تعيد المباره الخماسيه او الثنائيه الي فاز فيها التعاون على الطواقي خلال اسبوع وابي اشوف هدف توامبا يوم سطر البليهي كف وسجل هدف في نفس الوقت ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
شيوووووووووووووووووووووووووون
ماهو شغلك خلك بغنمك وبعارينك

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