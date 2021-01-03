وظائف شاغرة بشركة "المدفعوعات السعودية" بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة المدفوعات السعودية باب التقديم على 7 وظائف شاغرة لذوي الخبرة للعمل في مدينة الرياض .
وأكدت الشركة أن الوظائف المطلوبة في تخصصات " تقنية المعلومات ، علوم الحاسب ، إدارة الأعمال ، المحاسبة ، التسويق ، المالية ، أو ما يعادلها .
الوظائف المطلوبة : أخصائي أول التدقيق المالي والتشغيلي ، أخصائي أول تدقيق المعلومات ، مسؤول أول التصميم الإبداعي ، مدير تطوير الشراكات ، مدير الإمتثال والمخاطر الأمنية السيبرانية ، أخصائي تنفيذ استمرارية الأعمال .
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــا .