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بالصور.. ضبط قائد شاحنة يقود عكس اتجاه السير في الطائف

Time منذ 51 دقيقة
Views 1666
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بالصور.. ضبط قائد شاحنة يقود عكس اتجاه السير في الطائف

الطائف (صدى):
تمكن فرع الإدارة العامة لل‏مرور في محافظة الطائف، اليوم الأحد، من ضبط قائد شاحنة كان يقودها بعكس اتجاه السير، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأكد "مرور الطائف" أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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أحدث التعليقات

شيوووووووووووووووووووووووووون
تعيدها لما تعيد خمسة الكوشة وهروب الريس واللاعبين هأ هأ هأ هأ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآي انتا زاكرا والا ما زاكرا يا عوصمان آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآي
kkkk
فوز التعاون وانهزم الاهلي والهلال حافظ على الصداره وقرقعه قواطي هنا وهناك
ابو محمد 😎 ✍️
فسقة مجرمون ..
Zoolعالمي
مدري متى القناه الرياضيه تعيد المباره الخماسيه او الثنائيه الي فاز فيها التعاون على الطواقي خلال اسبوع وابي اشوف هدف توامبا يوم سطر البليهي كف وسجل هدف في نفس الوقت ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
شيوووووووووووووووووووووووووون
ماهو شغلك خلك بغنمك وبعارينك

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