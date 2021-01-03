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الفنان طلال مداح رحمه الله وابنه خالد
منذ ساعة
710
1
(صدى):
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أحدث التعليقات
شيوووووووووووووووووووووووووون
تعيدها لما تعيد خمسة الكوشة وهروب الريس واللاعبين هأ هأ هأ هأ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآي انتا زاكرا والا ما زاكرا يا عوصمان آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآي
kkkk
فوز التعاون وانهزم الاهلي والهلال حافظ على الصداره وقرقعه قواطي هنا وهناك
ابو محمد 😎 ✍️
فسقة مجرمون ..
Zoolعالمي
مدري متى القناه الرياضيه تعيد المباره الخماسيه او الثنائيه الي فاز فيها التعاون على الطواقي خلال اسبوع وابي اشوف هدف توامبا يوم سطر البليهي كف وسجل هدف في نفس الوقت ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
شيوووووووووووووووووووووووووون
ماهو شغلك خلك بغنمك وبعارينك
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