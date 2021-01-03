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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ 57 دقيقة
Views 1465
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب ممطرة مصحورة برياح نشطة على أجزاء من مناطق )حائل، الجوف، الحدود الشمالية ، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ).

و أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

A.awad
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ابو عمار
حسبي الله على نظام الحمدين واوردغان الذان جعلو من ليبيا مسرح لتجمع الارهابيين وتدمير البلاد ونهب خيراته
ابو عمار
نبتة السعدان اذا كانت لينه وغير يابسه فلا يضر شوكها وفعلا هي نبته جميله ولذيذه
خالد
هذه تافهه غدر دولتها بعثت لدرسه في امريكا ليفخر بها الوطن في الاخير تعري ورقص وقلت ادب مقطعها في اليوتبوب اسمها اشجان حمود من ام بنقاليه
fahad
هذا الخبر يخص المواطنين والأجانب اللي في خارج المملكة يحق لهم الدخول بدء من الساعة 11 صباحاً أما السفر من المملكة للسعودين حتى الأن لم يصدر قرار بذلك.

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