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توضيح هام من حساب المواطن للمستفيدين بخصوص دعم البرنامج 

Time منذ 6 ساعات
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توضيح هام من حساب المواطن للمستفيدين بخصوص دعم البرنامج 

الرياض (صدى):
حسم حساب المواطن، الجدل حول شمول دعم البرنامج مستفيد الضمان الاجتماعي بدون وجود عقد إيجار.

وأوضح البرنامج:" في حال كان المستفيد " فردًا مستقلًّا"، لابد من رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل " عقد إيجار موحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري- قطاع حكومي- خاص ".

وكان البرنامج أعلن اليوم السبت، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 38 (مخصص شهر يناير الجاري 2021)، حيث يمكن التحقق من الأهلية.

وجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ37، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع.

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أحدث التعليقات

تركي
انسانه كريهه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
زين
نجاة محمد
مبروك و قلنا من الاول الدعوة باطلة المقصود منها منعة من عمل مسلسل في رمضان لانه اكل الجو عليهم و الغيرة و الحسد ما تسوي
نجاة محمد
احسنت دي هي المشكلة يعترضون و هم اصلا ما يعرفون سوي ما قيل لهم دون تحقق

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