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هلاك 7 حوثيين خلال تصدي الجيش اليمني لعملية تسلل في صعدة

Time منذ 5 دقائق
Views 1143
هلاك 7 حوثيين خلال تصدي الجيش اليمني لعملية تسلل في صعدة

عدن (صدى):
قتل ما لا يقل عن سبعة مسلحين حوثيين بنيران الجيش اليمني خلال تصديه عملية تسلل لعناصر من الميليشيا الإرهابية في شمال صعدة.

وقال ركن استخبارات اللواء الخامس حرس حدود في الجيش اليمني العقيد هلال العباسي، إن قوة من اللواء تصدت لمحاولة تسلل فاشلة قامت بها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران إلى مواقع الجيش في ميسرة "التلال السود" في مديرية باقم بمحافظة صعدة وأسفر هذا التصدي عن مقتل سبعة من العناصر الحوثية.

وأضاف العقيد العباسي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن قوات الجيش شنت عقب ذلك قصفاً مدفعياً على آليات قتالية تابعة للميليشيا حاولت اقتحام مواقع يسيطر عليها في ذات الجبهة.

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اليمن

أحدث التعليقات

القرشي
قوم ثمود هم قوم ورد ذكرهم في القرآن وكانوا ينحتون الجبال لتكون بيوتآ لهم ويتخذون من سهولها قصورًا لهم . وورد اسم ثمود في نصوص الآشوريين في أحد معارك سرجون الثاني انتهت بانتصار آشور وإخضاع الثموديين. قوم ثمود من العرب البائدة، وهم قوم أرسل الله إليهم صالحًا عليه السلام نبيًا ورسولًا منهم، يدعوهم لعبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان، فلم يستجب له إلا القليل منهم أما البقية فقد أنكروا عليه ماجاء به واشترطوا عليه أن يأتيهم بمعجزة وكان طلبهم هو ان يولد من الجبل ناقة وأن تكون الناقة حبلى في شهرها الاخير عندها سيعلمون انه رسول من الله حقآ وقد كان لهم ماطلبوا ورغم ذلك لم يؤمنوا وكذبوه وبعد فترة خططوا لقتل الناقة وبالفعل عقروا الناقة التي أرسلها الله لهم آية، وتحدوا صالحًا أن يأتيهم بالعذاب، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بأن يخرج هو ومن معه من المؤمنين من تلك المنطقة وألا يلتفتوا خلفهم فأهلك الله الذين ظلموا من قوم ثمود ونجا الله صالحًا ومن معه من المؤمنين . فكل الدلائل تشير بأن هذه المنطقة هي مدائن صالح التي جاء ذكرها في القرأن !!! أنظر لجبالها وأنظر لسهولها ماذا ترى هل ترى فوقها مفطحات ومندي وكوزي وشيش طاووق .
عابر
جوميز اظبط وضعك بكره لابد تثبت انك قول وفعل
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اني اسألك الستر والعفو والعافيه ، لي ولأبناي وذريتي ، ولكل عبد مسلم موحد .. اللهم آمين ..
عدو الخونة
نتمنى ياشيخ عبد االطيف تكثيف الزيارت للمساجد فهناك الكثير من غير المبالين بتطبيق الاحترازات الطبية ناهيك عن عدم لبس الكمامة او لبشها على اذقن وكذلك مسافة التباعد كثير من المساجد لا تزيد عن متر والامام والموذن اما غير مبالين بتاتا او لا يستطيعون المواجهة بسبب الرهبة او الحياء او المجاملة
محايد
الصبحان اللي يعلم النتيجه الله سبحانه ماهو انت

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