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تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

Time منذ ساعة
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تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

الرياض (صدى):
أوضحت أم القرى "الجريدة الرسمية" اليوم الجمعة اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية بعد إقرارها من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

 

واشترطت اللائحة التنفيذية للترخيص للمستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، أن يكون المدير صيدليا أو فني صيدلة متفرغاً ومرخصاً بمزاولة المهنة، كما اشترطت أن المستودع إذا كان يتاجر بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية يجب تعيين صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة مديرا للمستودع، ويكون مسؤولاً عنها، ولا مانع من تعيين فني صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة المهنة ويكون مسؤولاً عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأكدت اللائحة على ضرورة أخذ صاحب المستودع موافقة الهيئة عند الرغبة في تغيير اسم المستودع أو عنوانه أو مكانه أو المدير المسؤول، كما اشترطت أن يكون للمستودع نظام إلكتروني متكامل مع نظام التتبع المعتمد من قبل الهيئة.

ومنحت المادة 25 الهيئة صلاحية السماح بإدخال المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة من الخارج التي يتم جلبها للاستعمال الشخصي بشرط وجود تقرير طبي بحالة المريض من المؤسسة العلاجية التي تم وصف الدواء من قبلها، وأن تكون الكمية المطلوب فسحها غير تجارية.

وتمنع المادة نفسها إدخال المستحضرات ذات الادعاء الطبي التي يتم طلبها من الخارج بصورة شخصية عن طريق الإنترنت أو البريد السريع دون الحصول على إذن من الهيئة

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الهيئة العامة للغذاء والدواء
أم القرى
اللائحة التنفيذية
المستحضرات الصيدلانية

أحدث التعليقات

القرشي
قوم ثمود هم قوم ورد ذكرهم في القرآن وكانوا ينحتون الجبال لتكون بيوتآ لهم ويتخذون من سهولها قصورًا لهم . وورد اسم ثمود في نصوص الآشوريين في أحد معارك سرجون الثاني انتهت بانتصار آشور وإخضاع الثموديين. قوم ثمود من العرب البائدة، وهم قوم أرسل الله إليهم صالحًا عليه السلام نبيًا ورسولًا منهم، يدعوهم لعبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان، فلم يستجب له إلا القليل منهم أما البقية فقد أنكروا عليه ماجاء به واشترطوا عليه أن يأتيهم بمعجزة وكان طلبهم هو ان يولد من الجبل ناقة وأن تكون الناقة حبلى في شهرها الاخير عندها سيعلمون انه رسول من الله حقآ وقد كان لهم ماطلبوا ورغم ذلك لم يؤمنوا وكذبوه وبعد فترة خططوا لقتل الناقة وبالفعل عقروا الناقة التي أرسلها الله لهم آية، وتحدوا صالحًا أن يأتيهم بالعذاب، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بأن يخرج هو ومن معه من المؤمنين من تلك المنطقة وألا يلتفتوا خلفهم فأهلك الله الذين ظلموا من قوم ثمود ونجا الله صالحًا ومن معه من المؤمنين . فكل الدلائل تشير بأن هذه المنطقة هي مدائن صالح التي جاء ذكرها في القرأن !!! أنظر لجبالها وأنظر لسهولها ماذا ترى هل ترى فوقها مفطحات ومندي وكوزي وشيش طاووق .
عابر
جوميز اظبط وضعك بكره لابد تثبت انك قول وفعل
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اني اسألك الستر والعفو والعافيه ، لي ولأبناي وذريتي ، ولكل عبد مسلم موحد .. اللهم آمين ..
عدو الخونة
نتمنى ياشيخ عبد االطيف تكثيف الزيارت للمساجد فهناك الكثير من غير المبالين بتطبيق الاحترازات الطبية ناهيك عن عدم لبس الكمامة او لبشها على اذقن وكذلك مسافة التباعد كثير من المساجد لا تزيد عن متر والامام والموذن اما غير مبالين بتاتا او لا يستطيعون المواجهة بسبب الرهبة او الحياء او المجاملة
محايد
الصبحان اللي يعلم النتيجه الله سبحانه ماهو انت

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