الأعداد السابقة للصحيفة

وزير الرياضة يرعى غداً مباراة كأس السوبر

Time منذ 58 دقيقة
Views 1756
وزير الرياضة يرعى غداً مباراة كأس السوبر

نواف السالم (صدى):
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية ، يوم غدٍ السبت 17 جمادى، مباراة كأس بيرين للسوبر السعودي، والتي ستجمع بين فريقي الهلال والنصر، على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، حيث سيتوج سموه الفريق الفائز بالكأس.

و قال الفيصل: حظيت لعبة كرة القدم كسائر الرياضات بدعم سخي لا محدود، من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ومنها الدعم الحكومي السخي للأندية الرياضية، الذي ساهم في تطبيق استراتيجية دعم الأندية، إضافة إلى تنفيذ أنظمة جديدة للحوكمة، فضًلا عن البرامج التطويرية على كافة مستويات الفئات السنية، والتي ستساهم ـ بإذن الله ـ في صناعة جيل جديد من الرياضيين المتميزين، وهو ما نطمح إلى تحقيقه".

وأضاف: "كل الأمنيات بالتوفيق للفريقين في هذا اللقاء الكبير، لتقديم مستوى مشرف، يعكس الصورة الفنية المميزة التي وصلت إليها كرة القدم في بلادنا الغالية، خلال السنوات الماضية، وما تحظى به من متابعة كبيرة على كافة المستويات الإقليمية والقارية والعالمية".

Time واتساب
النصر
الهلال
كأس السوبر
استاد الملك فهد الدولي
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
وزير الرياضة

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. سبحان الله ، الصيده انتقمت منه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. حلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم على كل حال .. .. اما انا ، فلا اصدقك مهما كانت حيوكتك باالحكي والحوص واللوص باالكلااام ..
ابو رياض الحربي
الله اكبر سبحانك الله ماعظمك

أخر الأخبار

الحصيني : موجة برد متوسطة القوة بدءً من يوم غد
الحصيني : موجة برد متوسطة القوة بدءً من يوم غد
Time منذ 7 دقائق Views 1201
مختص يكشف عن دور الفيتامينات في تخفيف القلق والاكتئاب
مختص يكشف عن دور الفيتامينات في تخفيف القلق والاكتئاب
Time منذ 13 دقيقة Views 1179
بالصور.. الهلال يتأهب لمواجهة النصر غداً
بالصور.. الهلال يتأهب لمواجهة النصر غداً
Time منذ 21 دقيقة Views 1439
بالفيديو.. أكاديمي: مدائن صالح ليس لها علاقة بقوم صالح
بالفيديو.. أكاديمي: مدائن صالح ليس لها علاقة بقوم صالح
Time منذ 31 دقيقة Views 1631
بالصور .. "البيشي" و"فيرنانديز" يشاركان في تدريبات الرائد
بالصور .. "البيشي" و"فيرنانديز" يشاركان في تدريبات الرائد
Time منذ 40 دقيقة Views 1399
ماصدقت خبر بالشاهي
ماصدقت خبر بالشاهي
Time منذ 44 دقيقة Views 268
مفاجأة غير متوقعة لباكستاني حاول الصيد
مفاجأة غير متوقعة لباكستاني حاول الصيد
Time منذ 44 دقيقة Views 385
الولد والأم مبسوطين مع الحلال
الولد والأم مبسوطين مع الحلال
Time منذ 45 دقيقة Views 405
الملكية الفكرية تُغرم شركة اعتدت على صور شخصية لفرد
الملكية الفكرية تُغرم شركة اعتدت على صور شخصية لفرد
Time منذ 47 دقيقة Views 1434
وزير الرياضة يرعى غداً مباراة كأس السوبر
وزير الرياضة يرعى غداً مباراة كأس السوبر
Time منذ 58 دقيقة Views 1756