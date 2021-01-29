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الصحة الكويتية ترخص لاستخدام الطوارئ للقاح "أكسفورد" المضاد لكورونا

Time منذ ساعة
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الصحة الكويتية ترخص لاستخدام الطوارئ للقاح "أكسفورد" المضاد لكورونا

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت وزارة الصحة الكويتية إصدار ترخيص استخدام الطوارئ للقاح "أكسفورد" المضاد لفيروس كورونا الذي صُنع في مصنع (سيروم) للأمصال في الهند بترخيص من شركة (أسترازينيكا) العالمية.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله البدر في تصريح صحفي اليوم إن ذلك يأتي بناءً على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

وذكر البدر أن الوزارة نجحت في الحصول على دفعة أولية من لقاح "أكسفورد" لحرصها على عدم التأخر في برنامج التطعيم، لافتاً الانتباه إلى أنه من المتوقع وصول الدفعة الأولى بعد أيام.

وأوضح أن هذا اللقاح حصل على اعتماد من هيئة الدواء الأوروبية والوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية كما أن مصنع (سيروم) للأمصال هو مصنع معتمد من منظمة الصحة العالمية لتصنيع اللقاحات وأيضاً من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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عبدالله البدر

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. سبحان الله ، الصيده انتقمت منه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. حلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم على كل حال .. .. اما انا ، فلا اصدقك مهما كانت حيوكتك باالحكي والحوص واللوص باالكلااام ..
ابو رياض الحربي
الله اكبر سبحانك الله ماعظمك

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