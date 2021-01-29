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بالفيديو .. المواطنة "نهى بكري" تروي قصة حصولها على لقب "سفيرة السعادة"

Time منذ ساعة
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بالفيديو .. المواطنة "نهى بكري" تروي قصة حصولها على لقب "سفيرة السعادة"

عادل الحربي (صدى):
منحت المنظمة العالمية لسفراء السعادة المواطنة "نهى بكري" لقب سفيرة السعادة بعد اجتيازها برنامج "سفير السعادة" وتحقيق المعايير الخاصة به.

وتعد "بكري"، أول سفيرة معتمدة من المنظمة العالمية لسفراء السعادة في المملكة وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكرت أن رحلة حصولها على هذا اللقب مرت بعدة مراحل، حيث خضعت لاختبار لقياس مستوى سعادة المشترك، بعدها خضعت لبرنامج من مرحلتين بمناهج نظرية وعملية، وغيرها من المراحل.

وأضافت أن المنظمة العالمية لسفراء السعادة تستهدف إلى رفع مؤشر السعادة في الدول ومنها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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الشرق الأوسط
المنظمة العالمية لسفراء السعادة
سفيرة السعادة
نهى بكري

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. سبحان الله ، الصيده انتقمت منه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. حلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم على كل حال .. .. اما انا ، فلا اصدقك مهما كانت حيوكتك باالحكي والحوص واللوص باالكلااام ..
ابو رياض الحربي
الله اكبر سبحانك الله ماعظمك

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