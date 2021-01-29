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توجيه مهم من وزير الشؤون الإسلامية لمنسوبي المساجد

Time منذ 23 دقيقة
Views 1665
توجيه مهم من وزير الشؤون الإسلامية لمنسوبي المساجد

عادل الحربي (صدى):
وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، منسوبي المساجد من بمختلف مناطق المملكة بالتأكيد على المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا.

وقال آل الشيخ: "أحث زملائي منسوبي المساجد بمناطق المملكة بالتأكيد على المصلين عقب الصلوات على أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".

وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن المسؤولية عظيمة على الجميع، والحفاظ على النفس من الضرورات التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أن التفريط يعرضنا للخطر.

وأشار إلى أن التوعية والإرشاد وبذل النصيحة للمصلين واجب شرعي ووطني، وتأتي مواكبة لجهود الدولة للتصدي للوباء.

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المملكة
كورونا
وزير الشؤون الإسلامية
الإجراءات الاحترازية
منسوبي المساجد

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحقيقه الشي اللافت ، الحمار اسود والسياره سوداء .. .. ماذا عن السايق ...!؟
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه .. .. مبسوط ابوصابر ، ويحرك راداراته بكل اتجاه لتجنب الحوادث ..
رااايق
حسناً ** وأنت أيش تووووبغا ** دحييين ** هههههه
ابوبدر
اعتذار الكبار. اسمع الثاني يرقع ويعزز له.. وش اعتذار كبار الا بالقانون وبدق الخشم. الكبير ما يحط نفسه بالغلط ويصر على غلطه. اعتذار الكبار اذا كان بعد الغلط وبدون شكوى محكمة. قال ايه قال اعتذار الكبار. 😂
ابو محمد 😎 ✍️
اوافق الأخ فهد فيما تفضل به يا اخ ابو بدر .. المجحمه ابخص باالأمور المجحميه ..

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