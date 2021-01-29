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محمد الصبان: الرياض جاهزة لاستقبال مشاريع اقتصادية متنوعة (فيديو)

Time منذ ساعة
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محمد الصبان: الرياض جاهزة لاستقبال مشاريع اقتصادية متنوعة (فيديو)

الرياض (صدى):
أكد كبير مستشاري وزير الطاقة سابقًا، الدكتور محمد الصبان، أن الرياض جاهزة لاستقبال العديد من مشاريع التنويع الاقتصادي.

وأضاف، خلال حديثه في برنامج " Mbc في أسبوع المذاع على قناة "Mbc "، أن الرياض فرصة واعدة في المجال الصناعي والسياحي وحماية البيئة، وذلك بفضل رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى أن المملكة تستهدف أيضا تطوير مصادر الطاقة المتجددة،والوصول لمرحلة تمكنها منى تصدير الطاقة المتجددة.

وأضاف أن المملكة تطبق العديد من المشروعات التي تستهدف الحفاظ على بيئة المملكة، ومنها مشروعات خاصة بالطاقة الشمسية، وأخرى بطاقة الرياض.

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رؤية المملكة
محمد الصبان

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحقيقه الشي اللافت ، الحمار اسود والسياره سوداء .. .. ماذا عن السايق ...!؟
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه .. .. مبسوط ابوصابر ، ويحرك راداراته بكل اتجاه لتجنب الحوادث ..
رااايق
حسناً ** وأنت أيش تووووبغا ** دحييين ** هههههه
ابوبدر
اعتذار الكبار. اسمع الثاني يرقع ويعزز له.. وش اعتذار كبار الا بالقانون وبدق الخشم. الكبير ما يحط نفسه بالغلط ويصر على غلطه. اعتذار الكبار اذا كان بعد الغلط وبدون شكوى محكمة. قال ايه قال اعتذار الكبار. 😂
ابو محمد 😎 ✍️
اوافق الأخ فهد فيما تفضل به يا اخ ابو بدر .. المجحمه ابخص باالأمور المجحميه ..

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