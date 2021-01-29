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بالفيديو.. حارس الأهلي يعلق على اعتذار الغيامة له ويتوعد المسيئين

Time منذ 8 دقائق
Views 1305
بالفيديو.. حارس الأهلي يعلق على اعتذار الغيامة له ويتوعد المسيئين

نواف السالم (صدى):
علق محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي، على اعتذار أحد الإعلاميين له رسمياً على توجيه إساءات ضده، بتقديم الشكر له.

وقال العويس"‏اشكر الأستاذ عبدالعزيز الغيامة على تقديم اعتذاره بعد صدور قرار من اللجنة المختصة، كما أن بقية الإجراءات القانونية ما زالت مستمرة، منعًا لتكرار مثل هذه الإساءات منه أو من غيره" .

وأكد العويس أن النادي الأهلي لا يألو جهدًا في الحفاظ على حقوقه وحقوق لاعبيه، وتوعد اللاعب جميع المسئين له، بالمحاسبة قانونيًا.

كان العويس قد تعرض لحملة هجوم شديدة، خلال الأيام الماضية، إثر أزمته الشهيرة في مباراة القادسية، بالإضافة إلى تذبذب مستواه، حيث دخل في مشادة كلامية، كادت تتحول إلى اشتباك بالأيدي، مع أحد مسئولي القادسية، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب
القادسية
نادي الأهلي
محمد العويس
كأس الأمير محمد بن سلمان

أحدث التعليقات

ابوخالد
يقول لان فيه موجه ثانيه وإصابات مرتفعه
ابو محمد 😎 ✍️
وراء هذا الكلام كلااام .. .. اظن الموضوع مجتزأ ومحرف عن مواضعه ومعانيه ، لحاجة في نفس مُطلق هذا الكلااام .. .. سننتظر الرد والتوضيح .......
د محمد ماجد بخش
تنوع محاور البناء الممثلة للمجموع الممثل لدرجة الثقل العددية بدلالة الثقالة الفراغية العددية الممثلة محوريا لوحدات الثقالة البنائية الممثلة بمجموع وحدات العنصر الذرية المكافئة مغناطيسيا لوحدة العنصر الممثل بدلالة عددية مكافئة للثقل الفراغي الكلي بدلالة عددية بنائية ممثلة لوحدات العنصر الذرية بدلالة عدد وحدات العناصر العددية
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ...

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