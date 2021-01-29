بالفيديو.. حارس الأهلي يعلق على اعتذار الغيامة له ويتوعد المسيئين

نواف السالم (صدى):
علق محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي، على اعتذار أحد الإعلاميين له رسمياً على توجيه إساءات ضده، بتقديم الشكر له.
وقال العويس"اشكر الأستاذ عبدالعزيز الغيامة على تقديم اعتذاره بعد صدور قرار من اللجنة المختصة، كما أن بقية الإجراءات القانونية ما زالت مستمرة، منعًا لتكرار مثل هذه الإساءات منه أو من غيره" .
وأكد العويس أن النادي الأهلي لا يألو جهدًا في الحفاظ على حقوقه وحقوق لاعبيه، وتوعد اللاعب جميع المسئين له، بالمحاسبة قانونيًا.
كان العويس قد تعرض لحملة هجوم شديدة، خلال الأيام الماضية، إثر أزمته الشهيرة في مباراة القادسية، بالإضافة إلى تذبذب مستواه، حيث دخل في مشادة كلامية، كادت تتحول إلى اشتباك بالأيدي، مع أحد مسئولي القادسية، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.