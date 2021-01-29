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بالفيديو.. كيفية نقل المحادثات من "واتساب" إلى "تليجرام"

Time منذ 17 دقيقة
Views 1253
بالفيديو.. كيفية نقل المحادثات من "واتساب" إلى "تليجرام"

وكالات (صدى):
شهدت الفترة الأخيرة انضمام أكثر من 100 مليون مستخدم جديد إلى تطبيق التراسل الفوري "تليجرام" ومع تزايد أعداد المستخدمين أوضح التطبيق عبر موقعه الإلكتروني الرسمي كيفية نقل الرسائل التي يحتفظ بها البعض في التطبيقات القديمة، ومنها "واتساب".

وأوضح "تليجرام" أنه يمكن للجميع نقل سجلات الدردشة الفردية والمجموعات، بما في ذلك مقاطع الفيديو والمستندات، ويمكن نقل دردشة من "واتساب "في الهواتف العاملة بنظام iOS عن طريق فتح الدردشة المراد نقلها ثم الضغط على معلومات جهة الاتصال أو معلومات المجموعة في "واتساب"، والضغط على تصدير الدردشة، ثم اختيار تطبيق تليجرام "Telegram" في قائمة المشاركة، واختيار الشخص المراد نقل الدردشة معه، وحينها ستنتقل الدردشة إلى التطبيق الجديد.

 

ويمكن نقل دردشات "الواتساب" بهواتف الأندرويد عن طريق فتح دردشة الواتساب المراد نقلها، والضغط على "المزيد" الموجودة في أعلى قائمة الدردشة بجوار أيقونة "المكالمة الصوتية"، والضغط على "نقل أو تصدير الدردشة"، واختيار تطبيق تليجرام"Telegram" في قائمة المشاركة "تليجرام"، واختيار الشخص المراد نقل الدردشة معه، وحينها ستنتقل الدردشة إلى التطبيق الجديد.

Time واتساب
واتساب
محادثات
تليجرام

أحدث التعليقات

ابوخالد
يقول لان فيه موجه ثانيه وإصابات مرتفعه
ابو محمد 😎 ✍️
وراء هذا الكلام كلااام .. .. اظن الموضوع مجتزأ ومحرف عن مواضعه ومعانيه ، لحاجة في نفس مُطلق هذا الكلااام .. .. سننتظر الرد والتوضيح .......
د محمد ماجد بخش
تنوع محاور البناء الممثلة للمجموع الممثل لدرجة الثقل العددية بدلالة الثقالة الفراغية العددية الممثلة محوريا لوحدات الثقالة البنائية الممثلة بمجموع وحدات العنصر الذرية المكافئة مغناطيسيا لوحدة العنصر الممثل بدلالة عددية مكافئة للثقل الفراغي الكلي بدلالة عددية بنائية ممثلة لوحدات العنصر الذرية بدلالة عدد وحدات العناصر العددية
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ...

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