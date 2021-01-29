بالفيديو.. كيفية نقل المحادثات من "واتساب" إلى "تليجرام"

وكالات (صدى):
شهدت الفترة الأخيرة انضمام أكثر من 100 مليون مستخدم جديد إلى تطبيق التراسل الفوري "تليجرام" ومع تزايد أعداد المستخدمين أوضح التطبيق عبر موقعه الإلكتروني الرسمي كيفية نقل الرسائل التي يحتفظ بها البعض في التطبيقات القديمة، ومنها "واتساب".
وأوضح "تليجرام" أنه يمكن للجميع نقل سجلات الدردشة الفردية والمجموعات، بما في ذلك مقاطع الفيديو والمستندات، ويمكن نقل دردشة من "واتساب "في الهواتف العاملة بنظام iOS عن طريق فتح الدردشة المراد نقلها ثم الضغط على معلومات جهة الاتصال أو معلومات المجموعة في "واتساب"، والضغط على تصدير الدردشة، ثم اختيار تطبيق تليجرام "Telegram" في قائمة المشاركة، واختيار الشخص المراد نقل الدردشة معه، وحينها ستنتقل الدردشة إلى التطبيق الجديد.
ويمكن نقل دردشات "الواتساب" بهواتف الأندرويد عن طريق فتح دردشة الواتساب المراد نقلها، والضغط على "المزيد" الموجودة في أعلى قائمة الدردشة بجوار أيقونة "المكالمة الصوتية"، والضغط على "نقل أو تصدير الدردشة"، واختيار تطبيق تليجرام"Telegram" في قائمة المشاركة "تليجرام"، واختيار الشخص المراد نقل الدردشة معه، وحينها ستنتقل الدردشة إلى التطبيق الجديد.