الأعداد السابقة للصحيفة

توكلنا يوضح شروط دخول القادمين من خارج المملكة

Time منذ 56 دقيقة
Views 1670
توكلنا يوضح شروط دخول القادمين من خارج المملكة

الرياض (صدى):
أوضح تطبيق توكلنا شروط دخول القادمين من خارج المملكة، وذلك وفقا للقرارات الصادرة عن الجهات المختصة بمكافحة وباء كورونا.

وقال التطبيق : "‏‎ القادمين من خارج المملكة يلزمهم خلال 8 ساعات من الوصول التسجيل والدخول في توكلنا وتحديد مكان السكن وحسب تصنيف وزارة الصحة للدولة القادم منها تطبيق حجر منزلي في السكن المسجل في توكلنا والفترة المحددة مع عمل الفحوصات اللازمة لذلك".

جاء ذلك ردا استقبله توكلنا من أحد المتابعين تضمن" ‏‎عند قدوم من البحرين للزيارة الأهل هل يلزم فحص كورونا أو فحص سلبي من البحرين يكفي؟ ".

Time واتساب
المملكة
وزارة الصحة
كورونا
توكلنا

أحدث التعليقات

ابوخالد
يقول لان فيه موجه ثانيه وإصابات مرتفعه
ابو محمد 😎 ✍️
وراء هذا الكلام كلااام .. .. اظن الموضوع مجتزأ ومحرف عن مواضعه ومعانيه ، لحاجة في نفس مُطلق هذا الكلااام .. .. سننتظر الرد والتوضيح .......
د محمد ماجد بخش
تنوع محاور البناء الممثلة للمجموع الممثل لدرجة الثقل العددية بدلالة الثقالة الفراغية العددية الممثلة محوريا لوحدات الثقالة البنائية الممثلة بمجموع وحدات العنصر الذرية المكافئة مغناطيسيا لوحدة العنصر الممثل بدلالة عددية مكافئة للثقل الفراغي الكلي بدلالة عددية بنائية ممثلة لوحدات العنصر الذرية بدلالة عدد وحدات العناصر العددية
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ...

أخر الأخبار

"توكلنا" يوضح مدى إمكانية إثبات الهوية الوطنية باستخدام الهوية الرقمية
"توكلنا" يوضح مدى إمكانية إثبات الهوية الوطنية باستخدام الهوية الرقمية
Time منذ دقيقة Views 1046
بالفيديو.. حارس الأهلي يعلق على اعتذار الغيامة له ويتوعد المسيئين
بالفيديو.. حارس الأهلي يعلق على اعتذار الغيامة له ويتوعد المسيئين
Time منذ 8 دقائق Views 1293
النية تساعد زوجها ولكن !
النية تساعد زوجها ولكن !
Time منذ 11 دقيقة Views 183
نهاية الهياط
نهاية الهياط
Time منذ 12 دقيقة Views 208
رجل في حالة غير طبيعية يتسبب بكارثة
رجل في حالة غير طبيعية يتسبب بكارثة
Time منذ 12 دقيقة Views 217
5 شبان يحولون طبخة "المقلوبة" بالاستراحة إلى "ماركة تجارية" (فيديو)
5 شبان يحولون طبخة "المقلوبة" بالاستراحة إلى "ماركة تجارية" (فيديو)
Time منذ 12 دقيقة Views 1376
بالفيديو.. كيفية نقل المحادثات من "واتساب" إلى "تليجرام"
بالفيديو.. كيفية نقل المحادثات من "واتساب" إلى "تليجرام"
Time منذ 17 دقيقة Views 1252
بالصور.. الإطاحة بقائد مركبة لممارساته التفحيط في حائل
بالصور.. الإطاحة بقائد مركبة لممارساته التفحيط في حائل
Time منذ 24 دقيقة Views 1327
بالفيديو .. نزار الفارس يعلق على تهديده لـ"رانيا يوسف"
بالفيديو .. نزار الفارس يعلق على تهديده لـ"رانيا يوسف"
Time منذ 46 دقيقة Views 334
توكلنا يوضح شروط دخول القادمين من خارج المملكة
توكلنا يوضح شروط دخول القادمين من خارج المملكة
Time منذ 56 دقيقة Views 1670