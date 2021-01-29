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الداخلية تعلن عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ

Time منذ ساعة
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الداخلية تعلن عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 24 / 5 / 1442هـ الموافق 8 / 1 / 2021 م بشأن الإعلان عن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين للمملكة والسماح بفتح المنافذ.

وبناءً على ما أوضحه معالي وزير الصحة من أن الشركات المصنعة للقاح ( كوفيد ـ 19 ) تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة.

ونظراً إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصاً على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة.

تود وزارة الداخلية أن تعلن عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 5 / 10 / 1442هـ الموافق 17 / 5 / 2021 م بدلاً من 18 / 8 / 1442هـ الموافق 31 / 3 / 2021م مع استمرار وزارة الصحة في متابعة المستجدات المتعلقة بالموضوع.

Time واتساب
وزارة الداخلية
وزير الصحة
المواطنين
السفر

أحدث التعليقات

ابوخالد
يقول لان فيه موجه ثانيه وإصابات مرتفعه
ابو محمد 😎 ✍️
وراء هذا الكلام كلااام .. .. اظن الموضوع مجتزأ ومحرف عن مواضعه ومعانيه ، لحاجة في نفس مُطلق هذا الكلااام .. .. سننتظر الرد والتوضيح .......
د محمد ماجد بخش
تنوع محاور البناء الممثلة للمجموع الممثل لدرجة الثقل العددية بدلالة الثقالة الفراغية العددية الممثلة محوريا لوحدات الثقالة البنائية الممثلة بمجموع وحدات العنصر الذرية المكافئة مغناطيسيا لوحدة العنصر الممثل بدلالة عددية مكافئة للثقل الفراغي الكلي بدلالة عددية بنائية ممثلة لوحدات العنصر الذرية بدلالة عدد وحدات العناصر العددية
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ...

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