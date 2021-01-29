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حالة الطقس المتوقعة غداً السبت في المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غداً السبت في المملكة

عادل الحربي (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد "السبت"، انخفاض في درجات الحرارة يصاحبه رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على معظم مناطق المملكة.

كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق شمال وجنوب غرب المملكة، بينما ستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

وأضاف أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى متر ين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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الطقس
السبت
الأرصاد

أحدث التعليقات

ابوخالد
يقول لان فيه موجه ثانيه وإصابات مرتفعه
ابو محمد 😎 ✍️
وراء هذا الكلام كلااام .. .. اظن الموضوع مجتزأ ومحرف عن مواضعه ومعانيه ، لحاجة في نفس مُطلق هذا الكلااام .. .. سننتظر الرد والتوضيح .......
د محمد ماجد بخش
تنوع محاور البناء الممثلة للمجموع الممثل لدرجة الثقل العددية بدلالة الثقالة الفراغية العددية الممثلة محوريا لوحدات الثقالة البنائية الممثلة بمجموع وحدات العنصر الذرية المكافئة مغناطيسيا لوحدة العنصر الممثل بدلالة عددية مكافئة للثقل الفراغي الكلي بدلالة عددية بنائية ممثلة لوحدات العنصر الذرية بدلالة عدد وحدات العناصر العددية
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ...

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