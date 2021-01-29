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5 شبان يحولون طبخة "المقلوبة" بالاستراحة إلى "ماركة تجارية" (فيديو)

Time منذ 12 دقيقة
Views 1369
5 شبان يحولون طبخة "المقلوبة" بالاستراحة إلى "ماركة تجارية" (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
استغل 5 شباب تواجدهم لساعات كثيرة في إحدى الاستراحات في بريدة في عمل مشروع لإعداد طبخة "المقلوبة" وتحويلها لماركة تجارية خاصة بهم.

وذكر أحد مؤسسي المشروع، يونس السعوي، أنهم تعاونوا مع بعضهم البعض في توفير المال اللازم لتحويل الاستراحة لمطعم .

وأضاف، خلال حديثه في برنامج " Mbc في أسبوع المذاع على قناة "Mbc "، أنه باع سيارته من أجل المشروع، في حين لجأ زملائه لطرق أخرى لتوفير المال.

وأكد مؤسسى المطعم أن مشروعهم وفر فرص عمل لشباب آخرين، مضيفين أنه يمكن للفرد تأسيس ماركة تجارية لمشروعه طالما فكر وتملكه الحماس.

Time واتساب
المقلوبة
ماركة تجارية
يونس السعوي

أحدث التعليقات

ابوخالد
يقول لان فيه موجه ثانيه وإصابات مرتفعه
ابو محمد 😎 ✍️
وراء هذا الكلام كلااام .. .. اظن الموضوع مجتزأ ومحرف عن مواضعه ومعانيه ، لحاجة في نفس مُطلق هذا الكلااام .. .. سننتظر الرد والتوضيح .......
د محمد ماجد بخش
تنوع محاور البناء الممثلة للمجموع الممثل لدرجة الثقل العددية بدلالة الثقالة الفراغية العددية الممثلة محوريا لوحدات الثقالة البنائية الممثلة بمجموع وحدات العنصر الذرية المكافئة مغناطيسيا لوحدة العنصر الممثل بدلالة عددية مكافئة للثقل الفراغي الكلي بدلالة عددية بنائية ممثلة لوحدات العنصر الذرية بدلالة عدد وحدات العناصر العددية
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ...

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