تفاصيل مقتل أبو ياسر العيساوي زعيم داعش في العراق

وكالات (صدى):
كشف المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا، الكولونيل وين ماروتو، مقتل زعيم التنظيم الإرهابي في العراق، أبو ياسر العيساوي.
وقال ماروتو عبر “تويتر” إن “زعيم داعش في العراق أبو ياسر، قتل خلال غارة جوية قرب كركوك في 27 يناير”.
وأشار إلى أن العملية المشتركة للقوات العراقية والتحالف الدولي، أدت إلى مقتل 10 إرهابيين من داعش.
وتابع متحدث التحالف “مقتل أبو ياسر يمثل ضربة كبيرة أخرى لجهود عودة داعش إلى العراق”، مؤكدًا أن “التحالف سيستمر في عمله لإخراج القادة الرئيسيين من ساحة المعركة وتقويض المنظمة الإرهابية”.