الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل مقتل أبو ياسر العيساوي زعيم داعش في العراق

Time منذ 53 دقيقة
Views 1608
تفاصيل مقتل أبو ياسر العيساوي زعيم داعش في العراق

وكالات (صدى):
كشف المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا، الكولونيل وين ماروتو، مقتل زعيم التنظيم الإرهابي في العراق، أبو ياسر العيساوي.

وقال ماروتو عبر “تويتر” إن “زعيم داعش في العراق أبو ياسر، قتل خلال غارة جوية قرب كركوك في 27 يناير”.

وأشار إلى أن العملية المشتركة للقوات العراقية والتحالف الدولي، أدت إلى مقتل 10 إرهابيين من داعش.

وتابع متحدث التحالف “مقتل أبو ياسر يمثل ضربة كبيرة أخرى لجهود عودة داعش إلى العراق”، مؤكدًا أن “التحالف سيستمر في عمله لإخراج القادة الرئيسيين من ساحة المعركة وتقويض المنظمة الإرهابية”.

Time واتساب
العراق
داعش
أبو ياسر العيساوي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ... .. اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
زعيم اااسيا
العويران دايخ 🥴 ماتاخذ من كلمه سلام عليكم عاد تايده في امور اكبر من عقليته وثقافته لمن الشيء المضحك الي صافين معاه صديق انت كويس ولا مدرعم ياكمخه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

أخر الأخبار

إعلامي رياضي : الشباب بعيد عن مفاوضات "العمري" والأهلي (فيديو)
إعلامي رياضي : الشباب بعيد عن مفاوضات "العمري" والأهلي (فيديو)
Time منذ 6 دقائق Views 1181
بالفيديو.. معلمة متقاعدة تتفرغ لإنتاج العسل وتربية المواشي والطيور
بالفيديو.. معلمة متقاعدة تتفرغ لإنتاج العسل وتربية المواشي والطيور
Time منذ 10 دقائق Views 1272
"الصحة" تحسم الجدل بشأن أثر الزكام على فحص كورونا
"الصحة" تحسم الجدل بشأن أثر الزكام على فحص كورونا
Time منذ 17 دقيقة Views 1337
الموارد البشرية تحدد خطوات نقل ملكية المؤسسة
الموارد البشرية تحدد خطوات نقل ملكية المؤسسة
Time منذ 24 دقيقة Views 1335
وليد الفراج يتحدث عن الحل للخروج من أزمة رواتب اللاعبين الأجانب
وليد الفراج يتحدث عن الحل للخروج من أزمة رواتب اللاعبين الأجانب
Time منذ 30 دقيقة Views 1479
البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظيفة شاغرة
البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظيفة شاغرة
Time منذ 34 دقيقة Views 1332
بالفيديو.. استشاري مختص يكشف سبب تأخر وصول لقاح كورونا إلى المملكة
بالفيديو.. استشاري مختص يكشف سبب تأخر وصول لقاح كورونا إلى المملكة
Time منذ 48 دقيقة Views 1531
تفاصيل مقتل أبو ياسر العيساوي زعيم داعش في العراق
تفاصيل مقتل أبو ياسر العيساوي زعيم داعش في العراق
Time منذ 53 دقيقة Views 1608
تفاصيل مثيرة في قضية هاشتاج "فين الجاكيت" بين لاعب دولي وإعلامي معروف
تفاصيل مثيرة في قضية هاشتاج "فين الجاكيت" بين لاعب دولي وإعلامي معروف
Time منذ 59 دقيقة Views 1901
الاتحاد الأوروبي يبرئ لقاح كورونا من حالات وفاة
الاتحاد الأوروبي يبرئ لقاح كورونا من حالات وفاة
Time منذ ساعة Views 1536