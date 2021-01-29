تفاصيل مثيرة في قضية هاشتاج "فين الجاكيت" بين لاعب دولي وإعلامي معروف

نواف السالم (صدى):
قررت المحكمة الجزائية عدم إدانة لاعب دولي يحظى بشعبية كبيرة في المملكة من جريمة مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية بحق إعلامي ، بعد انتشار هاشتاج " فين الجاكت " الذي حظى بتداول كبير وضم بعض العبارات التي أساءت للإعلامي وفقاً للائحة اتهام النيابة .
وكشفت مصادر ، أن المحكمة اعتبرت ما قام به اللاعب الدولي من قبيل الجهر بالسوء رداً على الإعلامي الذي نعته بعبارات مشينة وطالب يإستئصاله من الوسط الرياضي ما ألحق به سمعة سيئة ، وأضر به أمام جماهيره .
وكانت النيابة العامة قد طالبت بالحكم بسجن اللاعب الدولي سنة وتغريمه 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين ، لإرتكابة جرائم معلوماتية ، كما طالبت بإغلاق حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ، وفقًا لـ " عكاظ " .
وكان من بين الإساءات التي وردت في دعوى اتهام اللاعب بعد رصدها على هاشتاج " فين الجاكيت " على مواقع " تويتر ، وفيس بوك ، وواتس آب " ، عبارة " الجاكيت البني اللي كنت لابسه واخدته وما رجعته لأنه ماركة ، واعتبرك ولاشي وغيرها من العبارات إلا أنه تم اعتبارها من قبيل الجهر بالسوء وفقاً لما ورد في شكاية اللاعب أيضاً .