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تفاصيل مثيرة في قضية هاشتاج "فين الجاكيت" بين لاعب دولي وإعلامي معروف

Time منذ 58 دقيقة
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تفاصيل مثيرة في قضية هاشتاج "فين الجاكيت" بين لاعب دولي وإعلامي معروف

نواف السالم (صدى):
قررت المحكمة الجزائية عدم إدانة لاعب دولي يحظى بشعبية كبيرة في المملكة من جريمة مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية بحق إعلامي ، بعد انتشار هاشتاج " فين الجاكت " الذي حظى بتداول كبير وضم بعض العبارات التي أساءت للإعلامي وفقاً للائحة اتهام النيابة .

وكشفت مصادر ، أن المحكمة اعتبرت ما قام به اللاعب الدولي من قبيل الجهر بالسوء رداً على الإعلامي الذي نعته بعبارات مشينة وطالب يإستئصاله من الوسط الرياضي ما ألحق به سمعة سيئة ، وأضر به أمام جماهيره .

وكانت النيابة العامة قد طالبت بالحكم بسجن اللاعب الدولي سنة وتغريمه 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين ، لإرتكابة جرائم معلوماتية ، كما طالبت بإغلاق حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ، وفقًا لـ " عكاظ " .

وكان من بين الإساءات التي وردت في دعوى اتهام اللاعب بعد رصدها على هاشتاج " فين الجاكيت " على مواقع " تويتر ، وفيس بوك ، وواتس آب " ، عبارة " الجاكيت البني اللي كنت لابسه واخدته وما رجعته لأنه ماركة ، واعتبرك ولاشي وغيرها من العبارات إلا أنه تم اعتبارها من قبيل الجهر بالسوء وفقاً لما ورد في شكاية اللاعب أيضاً .

Time واتساب
المحكمة الجزائية
إعلامي
الجاكيت
لاعب دولي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ... .. اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
زعيم اااسيا
العويران دايخ 🥴 ماتاخذ من كلمه سلام عليكم عاد تايده في امور اكبر من عقليته وثقافته لمن الشيء المضحك الي صافين معاه صديق انت كويس ولا مدرعم ياكمخه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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