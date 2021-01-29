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"الصحة" : إصابة 267 حالة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
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"الصحة" : إصابة 267 حالة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إصابة 267 حالة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 253 حالة جديدة ، فيما توفيت حالتين ، يرحمهم الله .

وسجلت منطقة الرياض 89 إصابة بالفيروس ، والمنطقة الشرقية 70 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 49 إصابة ، ومنطقة عسير 12 إصابة .

بينما تنقاصت الإصابات في القصيم والباحة وحائل ، وباقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد وجه رسالة هامة للجميع بإستمرار الحفاظ على الإجراءات الإحترازية للمحافظة على النجاح الذي حققته المملكة في التصدي للجائحة منذ العام الماضي .

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وزارة الصحة
الصحة
كورونا

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ... .. اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
زعيم اااسيا
العويران دايخ 🥴 ماتاخذ من كلمه سلام عليكم عاد تايده في امور اكبر من عقليته وثقافته لمن الشيء المضحك الي صافين معاه صديق انت كويس ولا مدرعم ياكمخه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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