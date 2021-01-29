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بالفيديو والصور.. قوات حرس الحدود تحبط محاولات تهريب أكثر من 34 طن مخدرات وحشيش

Time منذ ساعة
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بالفيديو والصور.. قوات حرس الحدود تحبط محاولات تهريب أكثر من 34 طن مخدرات وحشيش

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأنه في إطار المتابعة المستمرة لمحاولات شبكات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عبر حدود المملكة البرية والبحرية، تمكن حرس الحدود - بفضل الله وتوفيقه - من إحباط محاولات لتهريب (488) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و( 34 ) طناً و (485) كيلو جراماً من مادة القات المخدر في منطقة جازان، و(184) كيلوجراماً من مادة القات المخدر في منطقة عسير، و(293) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر في منطقة نجران، و(971676) قرص أمفيتامين في منطقة الجوف.

وأوضح المقدم القريني، أنه تم القبض على المتورطين في محاولات التهريب، وعددهم (121) متهماً، منهم (91) في منطقة جازان، و(17) في منطقة نجران، و(10) متهمين في منطقة عسير، و(3) متهمين في منطقة الجوف، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة، وتمت المباشرة في استكمال الإجراءات النظامية كافة.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن رجال حرس الحدود مستمرون - بعون الله وتوفيقه - وبكل عزيمة واقتدار وعزم وحزم في حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها.

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تهريب
قوات حرس الحدود

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ... .. اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
زعيم اااسيا
العويران دايخ 🥴 ماتاخذ من كلمه سلام عليكم عاد تايده في امور اكبر من عقليته وثقافته لمن الشيء المضحك الي صافين معاه صديق انت كويس ولا مدرعم ياكمخه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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