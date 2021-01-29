الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. كلمة وزير الخارجية بمنتدى "دافوس" العالمي اليوم

Time منذ 28 دقيقة
Views 1461
بالفيديو.. كلمة وزير الخارجية بمنتدى "دافوس" العالمي اليوم

الرياض (صدى):
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على جهود المملكة على الصعيد العالمي للقضاء على كورونا .

وقال الأمير فيصل بن فرحان في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" أن المملكة تعاونت مع دول العالم للقضاء على فيروس كورونا ، وتم الإستجابة بشكل جيد من دول مجموعة العشرين ، وتم ضخ 21 مليار دولار لجهود أبحاث لقاح كورونا .

وأضاف وزير الخارجية أنه يتمنى استمرار التعاون الفترة المقبلة لضمان زوال الخطر ، مع التوزيع العادل للقاح .

وتابع وزير الخارجية أن المملكة ملتزمة بما جاء في بيان العلا بجمع أعضاء مجلس التعاون على المصلحة العامة ، وتأمين استقرار المنطقة ، والتعاون مع كافة التديات الأخرى .

كما أشار وزير الخارجية أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون خليجي ودولي في مختلف القضايا ومنها المساعدات الإقتصادية ، ومعالجة قضية تغير المناخ ، وغيرها من القضايا .

Time واتساب
كورونا
وزير الخارجية
الأمير فيصل بن فرحان

أحدث التعليقات

فيصل
الصقور مالية الدنيا ما وقفت على صقر واحد وأيضآ القناصين كثير
ابوسامي
الله يتوب عليه ويتجاوز عنه
ناصر
كلامك مردود عليك يالمرداسي وضربة الجزاء ضد الهلال علق عليها رئيس لجنة الحكام وقال مو بلنتي ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ابورائد الأركاني
شكرامن القلب على كل ماقدمت لنادي الهلال ولكنك ياقوميز لوانت منجد تحب الهلال خلك في الإحتياط أو أطلب فسخ العقد اللي بينك وبين الهلال بدون شرط جزائي..... واسأل الله أن يهديك الإسلام
ابورائد الأركاني
الله يهديك للإسلام

أخر الأخبار

"التعليم" : السماح بإعتماد الإجازات المرضية من المستشفيات الغير مسجلة بمنصة صحة
"التعليم" : السماح بإعتماد الإجازات المرضية من المستشفيات الغير مسجلة بمنصة صحة
Time منذ 8 دقائق Views 1160
أحد يتعاقد مع لاعب الاتحاد عبدالمجيد الزهراني
أحد يتعاقد مع لاعب الاتحاد عبدالمجيد الزهراني
Time منذ 23 دقيقة Views 1336
بالفيديو.. كلمة وزير الخارجية بمنتدى "دافوس" العالمي اليوم
بالفيديو.. كلمة وزير الخارجية بمنتدى "دافوس" العالمي اليوم
Time منذ 28 دقيقة Views 1461
بالفيديو.. مواطنة تملك مكتب للتسويق العقاري وتحقق نجاح واسع
بالفيديو.. مواطنة تملك مكتب للتسويق العقاري وتحقق نجاح واسع
Time منذ 38 دقيقة Views 1635
مانشستر سيتي يغري ألابا بـ 14 مليون يورو سنوياُ
مانشستر سيتي يغري ألابا بـ 14 مليون يورو سنوياُ
Time منذ 43 دقيقة Views 1468
بالفيديو.. جريان السيول في هدى الشام شمال مكة
بالفيديو.. جريان السيول في هدى الشام شمال مكة
Time منذ 48 دقيقة Views 1799
بالفيديو.. "الجمارك" تحبط محاولة تهريب أكثر من 14 مليون حبة كبتاجون بطريقة إحترافية
بالفيديو.. "الجمارك" تحبط محاولة تهريب أكثر من 14 مليون حبة كبتاجون بطريقة إحترافية
Time منذ 52 دقيقة Views 1694
«المرور» يتفاعل مع فيديو «السرعة الجنونية»
«المرور» يتفاعل مع فيديو «السرعة الجنونية»
Time منذ 58 دقيقة Views 1629
وفاة الفنان القدير عبد الله الصريخ
وفاة الفنان القدير عبد الله الصريخ
Time منذ ساعة Views 971
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
Time منذ ساعة Views 1734