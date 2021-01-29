بالفيديو.. كلمة وزير الخارجية بمنتدى "دافوس" العالمي اليوم

الرياض (صدى):
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على جهود المملكة على الصعيد العالمي للقضاء على كورونا .
وقال الأمير فيصل بن فرحان في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" أن المملكة تعاونت مع دول العالم للقضاء على فيروس كورونا ، وتم الإستجابة بشكل جيد من دول مجموعة العشرين ، وتم ضخ 21 مليار دولار لجهود أبحاث لقاح كورونا .
وأضاف وزير الخارجية أنه يتمنى استمرار التعاون الفترة المقبلة لضمان زوال الخطر ، مع التوزيع العادل للقاح .
وتابع وزير الخارجية أن المملكة ملتزمة بما جاء في بيان العلا بجمع أعضاء مجلس التعاون على المصلحة العامة ، وتأمين استقرار المنطقة ، والتعاون مع كافة التديات الأخرى .
كما أشار وزير الخارجية أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون خليجي ودولي في مختلف القضايا ومنها المساعدات الإقتصادية ، ومعالجة قضية تغير المناخ ، وغيرها من القضايا .