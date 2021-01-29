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مانشستر سيتي يغري ألابا بـ 14 مليون يورو سنوياُ

Time منذ 43 دقيقة
Views 1468
مانشستر سيتي يغري ألابا بـ 14 مليون يورو سنوياُ

وكالات (صدى):
قدم نادى مانشستر سيتي الانجليزي، لـ مدافع بايرن ميونخ دافيد ألابا ، عرضاً مالياً ضخماً، للحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2021.

ويذكر أن اللاعب النمساوي دافيد ألابا، هدفًا لعدد كبير من عمالقة أوروبا، منهم نادي ريال مدريد، وليفربول، وباريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

وكشفت تقارير إسبانية، عن تفاصيل العرض المغري الذي قدمه نادي السيتي للنجم النمساوي ، حيث أكدت أن نادي مانشستر سيتي عرض على دافيد ألابا الحصول على راتب سنوي يُقدر بـ 14 مليون يورو، ويعتبر هذا العرض الأعلى المطروح على اللاعب.

وأضافت أن عرض مانشستر سيتي أعلى في قيمته المالية عن العرض الخاص بـ ريال مدريد والى يبلغ حوالى 11 مليون يورو سنويًا.

يأتي ذلك وسط التقارير التي تحدثت مؤخرا عن وجود اتفاق بين ريال مدريد وألابا.

Time واتساب
ريال مدريد
مانشستر سيتي
بايرن ميونخ
دافيد ألابا

أحدث التعليقات

فيصل
الصقور مالية الدنيا ما وقفت على صقر واحد وأيضآ القناصين كثير
ابوسامي
الله يتوب عليه ويتجاوز عنه
ناصر
كلامك مردود عليك يالمرداسي وضربة الجزاء ضد الهلال علق عليها رئيس لجنة الحكام وقال مو بلنتي ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ابورائد الأركاني
شكرامن القلب على كل ماقدمت لنادي الهلال ولكنك ياقوميز لوانت منجد تحب الهلال خلك في الإحتياط أو أطلب فسخ العقد اللي بينك وبين الهلال بدون شرط جزائي..... واسأل الله أن يهديك الإسلام
ابورائد الأركاني
الله يهديك للإسلام

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