مانشستر سيتي يغري ألابا بـ 14 مليون يورو سنوياُ

وكالات (صدى):
قدم نادى مانشستر سيتي الانجليزي، لـ مدافع بايرن ميونخ دافيد ألابا ، عرضاً مالياً ضخماً، للحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2021.
ويذكر أن اللاعب النمساوي دافيد ألابا، هدفًا لعدد كبير من عمالقة أوروبا، منهم نادي ريال مدريد، وليفربول، وباريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر يونايتد.
وكشفت تقارير إسبانية، عن تفاصيل العرض المغري الذي قدمه نادي السيتي للنجم النمساوي ، حيث أكدت أن نادي مانشستر سيتي عرض على دافيد ألابا الحصول على راتب سنوي يُقدر بـ 14 مليون يورو، ويعتبر هذا العرض الأعلى المطروح على اللاعب.
وأضافت أن عرض مانشستر سيتي أعلى في قيمته المالية عن العرض الخاص بـ ريال مدريد والى يبلغ حوالى 11 مليون يورو سنويًا.
يأتي ذلك وسط التقارير التي تحدثت مؤخرا عن وجود اتفاق بين ريال مدريد وألابا.