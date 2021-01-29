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بالفيديو.. مواطنة تملك مكتب للتسويق العقاري وتحقق نجاح واسع

Time منذ 38 دقيقة
Views 1635
بالفيديو.. مواطنة تملك مكتب للتسويق العقاري وتحقق نجاح واسع

علي القحطاني (صدى):
في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجحت مواطنة في ارتياد مجال التسويق العقاري ومنافسة بني جلدتها من الرجال .

وأكدت المواطنة نيرمان البلوي أنها كانت بحث عن شراء منزل منذ أربع سنوات ، وتتنقل بين مكتب لمكتب وكانت رحلة شاقة حتى حصلت عليه .

وأضافت ، أن بعد هذا الموقف ظلت تفكر في سوق العقار ، وأصبح لديها شغف لإنشاء مكتب للتسويق العقاري حتى نجحت في ذلك بالفعل .

وتابعت أنها حصلت على الخرائط ونجحت في التعرف عليها بسهولة ، وبدأت الطلبات تتوالى عليها من النساء وتقوم بمرافقتهن نحو الأراضي والعقارات ، وفقاً للعربية .

وقدمت " نيرمان " نصيحة لجميع الشباب والفتيات الذين لم ينجحوا في الحصول على وظيفة في التوجه للسوق العقاري ، مؤكدة أنها عالم كبير .

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التسويق العقاري
وظائف التسويق العقاري

أحدث التعليقات

فيصل
الصقور مالية الدنيا ما وقفت على صقر واحد وأيضآ القناصين كثير
ابوسامي
الله يتوب عليه ويتجاوز عنه
ناصر
كلامك مردود عليك يالمرداسي وضربة الجزاء ضد الهلال علق عليها رئيس لجنة الحكام وقال مو بلنتي ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ابورائد الأركاني
شكرامن القلب على كل ماقدمت لنادي الهلال ولكنك ياقوميز لوانت منجد تحب الهلال خلك في الإحتياط أو أطلب فسخ العقد اللي بينك وبين الهلال بدون شرط جزائي..... واسأل الله أن يهديك الإسلام
ابورائد الأركاني
الله يهديك للإسلام

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