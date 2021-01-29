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ليونيل ميسي يعلق على إمكانية رحيله عن برشلونة

Time منذ ساعة
Views 1737
ليونيل ميسي يعلق على إمكانية رحيله عن برشلونة

وكالات (صدى):
كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من جديد، اليوم الجمعة، عن مستقبله مع النادي الكتالوني، حيث لم يحسم اللاعب موقفه من البقاء في كامب نو أو الرحيل.

وجاء ذلك في برنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني الشهير، حيث سأل صحفي ميسي عن مستقبله بعد نهاية الموسم الحالي، وكان رده: ”ما زلت لا أعرف ما الذي سأفعله حتى الآن“.

وقال الصحفي أن حديثه مع ميسي أعطاه انطباعا بأن اللاعب لم يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم.

ويذكر أن ميسي طلب الرحيل عن برشلونة في أغسطس الماضي، مجانا، لكن إدارة النادي الكتالوني السابقة، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو طلبت قيمة فسخ العقد بين الطرفين وهي 700 مليون يورو.

Time واتساب
ميسي
برشلونة
ليونيل ميسي

أحدث التعليقات

فيصل
الصقور مالية الدنيا ما وقفت على صقر واحد وأيضآ القناصين كثير
ابوسامي
الله يتوب عليه ويتجاوز عنه
ناصر
كلامك مردود عليك يالمرداسي وضربة الجزاء ضد الهلال علق عليها رئيس لجنة الحكام وقال مو بلنتي ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ابورائد الأركاني
شكرامن القلب على كل ماقدمت لنادي الهلال ولكنك ياقوميز لوانت منجد تحب الهلال خلك في الإحتياط أو أطلب فسخ العقد اللي بينك وبين الهلال بدون شرط جزائي..... واسأل الله أن يهديك الإسلام
ابورائد الأركاني
الله يهديك للإسلام

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