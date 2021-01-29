ليونيل ميسي يعلق على إمكانية رحيله عن برشلونة

وكالات (صدى):
كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من جديد، اليوم الجمعة، عن مستقبله مع النادي الكتالوني، حيث لم يحسم اللاعب موقفه من البقاء في كامب نو أو الرحيل.
وجاء ذلك في برنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني الشهير، حيث سأل صحفي ميسي عن مستقبله بعد نهاية الموسم الحالي، وكان رده: ”ما زلت لا أعرف ما الذي سأفعله حتى الآن“.
وقال الصحفي أن حديثه مع ميسي أعطاه انطباعا بأن اللاعب لم يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم.
ويذكر أن ميسي طلب الرحيل عن برشلونة في أغسطس الماضي، مجانا، لكن إدارة النادي الكتالوني السابقة، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو طلبت قيمة فسخ العقد بين الطرفين وهي 700 مليون يورو.