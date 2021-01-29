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بالفيديو.. الطريقة الصحيحة لتركيب منظمات الغاز وتحذير خطير من طرق شائعة

Time منذ ساعة
Views 2183
بالفيديو.. الطريقة الصحيحة لتركيب منظمات الغاز وتحذير خطير من طرق شائعة

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة اليوم الجمعة الطرق الصحيحة لتركيب منظمات الغاز .

وأكدت المواصفات والجودة أن التعامل مع منتجات الغز يحتاج حذر واهتمام ، ويجب الإبتعاد عن الشائعات ، وذلك كأحد مقاطع الفيديو التي تروج لطريقة خطيرة بزعم منع تهريب الغاز من الأسطوانة .

وأبانت أن مثل هذه الفيديوهات أكبر خطأ ، فكل منظم له طريقة خاصة بتركيبه ومعه كتيب إرشادات ينبغي الإستعانة به وعدم رميه .

وأوضحت هيئة المواصفات والمقاييس أن هناك منظمات تحتاج للرفع ومنظمات تحتاج للضغط ، ويجب أن تكون جميع المنظمات حاصلة على علامة الجودة الإلزامية ، وإذا لم يكن بها علامة جودة يجب تقديم بلاغ عن طريق وزارة التجارة .

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هيئة المواصفات والمقاييس والجودة
منظمات الغاز
منع تهريب الغاز

أحدث التعليقات

فيصل
الصقور مالية الدنيا ما وقفت على صقر واحد وأيضآ القناصين كثير
ابوسامي
الله يتوب عليه ويتجاوز عنه
ناصر
كلامك مردود عليك يالمرداسي وضربة الجزاء ضد الهلال علق عليها رئيس لجنة الحكام وقال مو بلنتي ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ابورائد الأركاني
شكرامن القلب على كل ماقدمت لنادي الهلال ولكنك ياقوميز لوانت منجد تحب الهلال خلك في الإحتياط أو أطلب فسخ العقد اللي بينك وبين الهلال بدون شرط جزائي..... واسأل الله أن يهديك الإسلام
ابورائد الأركاني
الله يهديك للإسلام

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