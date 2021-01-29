بالفيديو.. الطريقة الصحيحة لتركيب منظمات الغاز وتحذير خطير من طرق شائعة

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة اليوم الجمعة الطرق الصحيحة لتركيب منظمات الغاز .
وأكدت المواصفات والجودة أن التعامل مع منتجات الغز يحتاج حذر واهتمام ، ويجب الإبتعاد عن الشائعات ، وذلك كأحد مقاطع الفيديو التي تروج لطريقة خطيرة بزعم منع تهريب الغاز من الأسطوانة .
وأبانت أن مثل هذه الفيديوهات أكبر خطأ ، فكل منظم له طريقة خاصة بتركيبه ومعه كتيب إرشادات ينبغي الإستعانة به وعدم رميه .
وأوضحت هيئة المواصفات والمقاييس أن هناك منظمات تحتاج للرفع ومنظمات تحتاج للضغط ، ويجب أن تكون جميع المنظمات حاصلة على علامة الجودة الإلزامية ، وإذا لم يكن بها علامة جودة يجب تقديم بلاغ عن طريق وزارة التجارة .