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بالفيديو.. وزير الصحة يوجه رسالة هامة للجميع بعنوان "رجاء من القلب"

Time منذ 22 دقيقة
Views 1634
بالفيديو.. وزير الصحة يوجه رسالة هامة للجميع بعنوان "رجاء من القلب"

الرياض (صدى):
وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الجمعة رسالة هامة لجميع المواطنين والمقيمين .

وأعاد "الربيعة " التذكير برسالته للجميع في مارس الماضي مع تفشي الوباء ، مؤكداً أنه كان اختبار وتحدي كبير .

وقال " الربيعة " تحدي كبير واجهناه سوياً وقطعنا فيه أشواطاً وكان له في ذاكرتنا مكان .

وأضاف الدكتور توفيق الربيعة : مرة أخرى رجاءً من القلب ، بأن لا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد .

وكانت رسالة وزير الصحة التي أعادتذكير الجميع بها تحت عنوان " رجاء من القلب " أيضاً حينما أكد العام الماضي أننا نعيش تحدي كبير ، مع إنتشار فيروس كورونا بشكل سريع .

كما قال حينها أن قيادتنا الحكيمة قامت بمجموعة من الإجراءات الإحترازية من أجلكم ، ومن القلب أطلب منكم التعاون في عدة نقاط : النقطة الأولى تجنب المصافحة بالمكافحة ، والثانية غسيل وتعقيم يديكم بإستمرار لضمان سلامتكم ، تجنب التجمعات بأنواعها ، والأخيرة إذا كان لديك أعراض أو قادم من الخارج يجب أن تعزل نفسك في غرفتك بعيد عمن حولك 14 يوم وهي مهمة وطنية ، وكلنا مسؤولون .

Time واتساب
وزير الصحة
كورونا
الدكتور توفيق الربيعة

أحدث التعليقات

أبوخالد.أبها.
طالما أن الحكم .. هو الخصم .. فقل على الدنيا السلام .. طالما أن المرور لايلحقه شي .. إذا أخطأ وتسبب في إزعاج الناس نفسيا .. وتكليفهم .. ماليا .. طالما أنه ليس هناك تعويض للمتضررين من مخالفات المرور الغير صحيحه .. وعدم الحرص على الدقه في إتهام الناس وإزعاجهم.. طالما أن بعض الغرامات تؤخذ بغير حق .. وأن بعض التعليمات غير واضجه .. ويتم مخالفة السائق .. وهو لايعلم السبب .. فإلى الله المشتكى .
ربيعان الربيعان
اولا البلنتيات كانت محل جدال وليس من حقك ان تحتسبها بلنتيات صحيحه ثانيا فيه بلنتيات مؤثره ويمكن ان تغير من نتيجة المباراة وبعضها تحصيل حاصل غير مؤثره ثالثا عدم ذكر البلنتيات الغير محتسبه لصالح الفرق او الغير صحيحه يدل على ان خلف الموضوع محاولة اخفاء استفادة فريق الدلال من التحكيم
جمال الشمري
خلوها على الاجانب اللي اكلو الاخضر واليابس وبالذات اليمنه منها يدفعون وتستفيدون ومنها تطفيش لهم ويفارقونا ومانشوف خلقتهم
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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