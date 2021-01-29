الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل مثيرة داخل كواليس جلسة تأييد حكم الإعدام على خاطفة الدمام

Time منذ 52 دقيقة
Views 2269
تفاصيل مثيرة داخل كواليس جلسة تأييد حكم الإعدام على خاطفة الدمام

الدمام (صدى):
أفدت مصادر ببعض التفاصيل المثيرة التي شهدتها جلسة تأييد محكمة استئناف الشرقية للحكم الصادر ضد المتهمة الرئيسية في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خاطفة الدمام " بالقتل تعزيراً .

وأكدت أن المتهمة كانت مصدومة بسماع قرار المحكمة والتزمت الصمت والوجوم ، فيما ناشد نجلها القضاء لتخفيف الحكم عليها لكبر سنها .

وأصرت المتهمة على إنكار تهمة خطف الأطفال واعترفت بإرتكاب أعمال السحر والشعوذة ، فيما استندنت المحكمة لعدة قرائن منا شهادة الممرضات ومطابقة خط يدها للرسالة التي وضعت بمستشفى الولادة ، وفقاً لـ " سبق " .

وكانت محكمة استئناف الشرقية قد قررت قبل أيام قليلة تأييد حكم الإعدام بحق خاطفة الأطفال بالدمام التي تفجرت قضيتها قبل نحو عامين .

إقرأ أيضاً :

سر التعاطف الصادم من بعض المواطنين مع خاطفة الدمام بعد تأييد حكم الإعدام

Time واتساب
الدمام
خاطفة الدمام
قضية خاطفة الدمام
محكمة استئناف الشرقية

أحدث التعليقات

أبوخالد.أبها.
طالما أن الحكم .. هو الخصم .. فقل على الدنيا السلام .. طالما أن المرور لايلحقه شي .. إذا أخطأ وتسبب في إزعاج الناس نفسيا .. وتكليفهم .. ماليا .. طالما أنه ليس هناك تعويض للمتضررين من مخالفات المرور الغير صحيحه .. وعدم الحرص على الدقه في إتهام الناس وإزعاجهم.. طالما أن بعض الغرامات تؤخذ بغير حق .. وأن بعض التعليمات غير واضجه .. ويتم مخالفة السائق .. وهو لايعلم السبب .. فإلى الله المشتكى .
ربيعان الربيعان
اولا البلنتيات كانت محل جدال وليس من حقك ان تحتسبها بلنتيات صحيحه ثانيا فيه بلنتيات مؤثره ويمكن ان تغير من نتيجة المباراة وبعضها تحصيل حاصل غير مؤثره ثالثا عدم ذكر البلنتيات الغير محتسبه لصالح الفرق او الغير صحيحه يدل على ان خلف الموضوع محاولة اخفاء استفادة فريق الدلال من التحكيم
جمال الشمري
خلوها على الاجانب اللي اكلو الاخضر واليابس وبالذات اليمنه منها يدفعون وتستفيدون ومنها تطفيش لهم ويفارقونا ومانشوف خلقتهم
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

أخر الأخبار

بالفيديو.. وزير الصحة يوجه رسالة هامة للجميع بعنوان "رجاء من القلب"
بالفيديو.. وزير الصحة يوجه رسالة هامة للجميع بعنوان "رجاء من القلب"
Time منذ 22 دقيقة Views 1626
بالفيديو.. بسمة وهبة تكشف تفاصيل إصابتها بشلل عضلي في الوجه
بالفيديو.. بسمة وهبة تكشف تفاصيل إصابتها بشلل عضلي في الوجه
Time منذ 27 دقيقة Views 472
بالفيديو.. شاب يجمع بين مهنتي الطوافة وهندسة الطيران
بالفيديو.. شاب يجمع بين مهنتي الطوافة وهندسة الطيران
Time منذ 32 دقيقة Views 1511
بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على جدة اليوم
بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على جدة اليوم
Time منذ 36 دقيقة Views 1529
تفاصيل مثيرة داخل كواليس جلسة تأييد حكم الإعدام على خاطفة الدمام
تفاصيل مثيرة داخل كواليس جلسة تأييد حكم الإعدام على خاطفة الدمام
Time منذ 52 دقيقة Views 2269
شروط استفادة المرأة العزباء من معاش الضمان الاجتماعي
شروط استفادة المرأة العزباء من معاش الضمان الاجتماعي
Time منذ 57 دقيقة Views 1890
"التأمينات الإجتماعية" توضح نسبة تقسيم المعاش لمن توفى وترك ابنته وزوجته
"التأمينات الإجتماعية" توضح نسبة تقسيم المعاش لمن توفى وترك ابنته وزوجته
Time منذ ساعة Views 1871
تعرف على مواصفات سيارة " ام جي RX5 "
تعرف على مواصفات سيارة " ام جي RX5 "
Time منذ ساعة Views 1409
بالفيديو.. دنيا بطمة تهاجم صالح الجسمي: " مريض ومحتاج علاج "
بالفيديو.. دنيا بطمة تهاجم صالح الجسمي: " مريض ومحتاج علاج "
Time منذ ساعة Views 777
بالفيديو.. "مرور القريات" يطيح بمفحط استعرض مخالفته على مواقع التواصل
بالفيديو.. "مرور القريات" يطيح بمفحط استعرض مخالفته على مواقع التواصل
Time منذ ساعة Views 1694