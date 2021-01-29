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طريقة قراءة الحقائق الغذائية على العبوات لتجنب السمنة

Time منذ 40 دقيقة
Views 1482
طريقة قراءة الحقائق الغذائية على العبوات لتجنب السمنة

الرياض (صدى):
دعت هيئة الغذاء والدواء المستهلكين لقراءة الحقائق الغذائية على العبوات لمعرفة الإحتياجات اليومية من الغذاء وتجنب السمنة .

وأوضحت " الغذاء والدواء " أنه يجب التأكد من حجم الحصة وعدد الحصص في كل منتج وأختيار الأنسب ، شيرة إلى أن المنتج قد يحتوي على أكثر من حصة ، وتحدد الحصة الغذائية بالكوب أو الجرام أو الملي أو القطعة أو الملعقة حسب المادة الغذائية .

ونصحت هيئة الغذاء والدواء بإختيار منتج غذائي له نسبة مئوية منخفضة في القيم اليومية من الدهون ، والدهون المشبعة ، والدهون المتحولة ، والكوليسترول ، والصوديوم " الملح " .

وأشارت أن المنتج الذي يحتوي على 40 سعر حراري منخفض السعرات ، والذي يحتوي على 100 سعر منتج معتدل ، أما المنتج الذي يحتوي على 400 سعر حراري أو أكثر هو منتج مرتفع .

كما يجب اختيار منتج غذائي له نسبة مئوية عالية في القيم اليومية من الألياف والفيتامينات والمعادن كالحديد والكالسيوم بحيث تكون 20 % أو أعلى .

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الهيئة العامة للغذاء والدواء
الغذاء
السعرات الحرارية
والدواء

أحدث التعليقات

عبدالله ال جابر
السلام عليكم ورحمة الله انا من ضمن المستفيدين ولام ينزل لي شي وعندي 3بنات وولد يدرسون
عبدالله ال جابر
السلام عليكم ورحمة الله انا من ضمن المستفيدين ولام ينزل لي شي وعندي 3بنات وولد يدرسون
ابو براء
الله يرحمه ويغفر له انسان نظيف ومحترم ما عمري شفت له مقابلة وسمعته يتهكم او يقلل من شأن احد حتى من اساء اليه
ابو وليد
ابو منى -- انت من انصار فريق ابو خرقه مو لازم تكذب تكشف نفسك بسهوله
ابو وليد
فيه ناس بتشتغل بعلم واقتصاد وقوة وفيه ناس بتغلس اقصد بتعلق بس

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