طريقة قراءة الحقائق الغذائية على العبوات لتجنب السمنة

الرياض (صدى):
دعت هيئة الغذاء والدواء المستهلكين لقراءة الحقائق الغذائية على العبوات لمعرفة الإحتياجات اليومية من الغذاء وتجنب السمنة .
وأوضحت " الغذاء والدواء " أنه يجب التأكد من حجم الحصة وعدد الحصص في كل منتج وأختيار الأنسب ، شيرة إلى أن المنتج قد يحتوي على أكثر من حصة ، وتحدد الحصة الغذائية بالكوب أو الجرام أو الملي أو القطعة أو الملعقة حسب المادة الغذائية .
ونصحت هيئة الغذاء والدواء بإختيار منتج غذائي له نسبة مئوية منخفضة في القيم اليومية من الدهون ، والدهون المشبعة ، والدهون المتحولة ، والكوليسترول ، والصوديوم " الملح " .
وأشارت أن المنتج الذي يحتوي على 40 سعر حراري منخفض السعرات ، والذي يحتوي على 100 سعر منتج معتدل ، أما المنتج الذي يحتوي على 400 سعر حراري أو أكثر هو منتج مرتفع .
كما يجب اختيار منتج غذائي له نسبة مئوية عالية في القيم اليومية من الألياف والفيتامينات والمعادن كالحديد والكالسيوم بحيث تكون 20 % أو أعلى .