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بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يحذر من النميمة: قد تسبب القتل

Time منذ ساعة
Views 1838
بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يحذر من النميمة: قد تسبب القتل

الرياض (صدى):
حذر الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداائمة للفتوى من الآثار المترتبة على الغيبة والنميمة .

وقال الشيخ " السليمان " أنه ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين قال أن احدهما يُعذب بالنميمة .

وأضاف الشيخ " السليمان " أن النميمة أمر خطير لذلك يعذب بها الإنسان في قبره لأنه يترتب عليها المفاسد بسبب الوقيعة والتفرقة ، وقد يقع بسببها قطيعة رحم وربما القتل ، وليس بين الأفراد وإنما بين القبائل .

وتابع " الشيخ السليمان " أنه يجب على المسلم أن يرتدع لما ورد عن عقوبة المغتاب والنمام .

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هيئة كبار العلماء
الشيخ السليمان

أحدث التعليقات

عبدالله ال جابر
السلام عليكم ورحمة الله انا من ضمن المستفيدين ولام ينزل لي شي وعندي 3بنات وولد يدرسون
عبدالله ال جابر
السلام عليكم ورحمة الله انا من ضمن المستفيدين ولام ينزل لي شي وعندي 3بنات وولد يدرسون
ابو براء
الله يرحمه ويغفر له انسان نظيف ومحترم ما عمري شفت له مقابلة وسمعته يتهكم او يقلل من شأن احد حتى من اساء اليه
ابو وليد
ابو منى -- انت من انصار فريق ابو خرقه مو لازم تكذب تكشف نفسك بسهوله
ابو وليد
فيه ناس بتشتغل بعلم واقتصاد وقوة وفيه ناس بتغلس اقصد بتعلق بس

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