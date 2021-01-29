الأعداد السابقة للصحيفة

البنتاغون: المملكة ركيزة مهمة للأمن الإقليمي

Time منذ ساعة
Views 1748
البنتاغون: المملكة ركيزة مهمة للأمن الإقليمي

واشنطن (صدى):
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، على أن المملكة شريك رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وأنها ركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي.

وجاء ذلك ضمن الاستعدادات الأميركية لزيادة تواجد قواتها ومعداتها في المملكة خلال الفترة المقبلة.

وقال أنطون سيميلروث،متحدث باسم «البنتاغون»، إن وزارة الدفاع تواصل تقييم وضعها في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي؛ وذلك لضمان التوازن بين المتطلبات التشغيلية والمخاطر، وكذلك للاستعداد في تحقيق الالتزامات العالمية.

كما أكد سيميلروث، على أن إيقاف مبيعات ونقل السلاح للمملكة، وكذلك المبيعات التجارية المباشرة التي سمحت بها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، يعد مؤقتاً؛ وذلك للسماح للإدارة الجديدة بفرصة المراجعة.

 

Time واتساب
أمريكا
البنتاغون
وزارة الدفاع الأمريكية

أحدث التعليقات

عبدالله ال جابر
السلام عليكم ورحمة الله انا من ضمن المستفيدين ولام ينزل لي شي وعندي 3بنات وولد يدرسون
عبدالله ال جابر
السلام عليكم ورحمة الله انا من ضمن المستفيدين ولام ينزل لي شي وعندي 3بنات وولد يدرسون
ابو براء
الله يرحمه ويغفر له انسان نظيف ومحترم ما عمري شفت له مقابلة وسمعته يتهكم او يقلل من شأن احد حتى من اساء اليه
ابو وليد
ابو منى -- انت من انصار فريق ابو خرقه مو لازم تكذب تكشف نفسك بسهوله
ابو وليد
فيه ناس بتشتغل بعلم واقتصاد وقوة وفيه ناس بتغلس اقصد بتعلق بس

أخر الأخبار

طبيب مخضرم يكشف أسرار عجيبه لـ "تجربة الاقتراب من الموت"
طبيب مخضرم يكشف أسرار عجيبه لـ "تجربة الاقتراب من الموت"
Time منذ 5 دقائق Views 216
الإمارات: تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا حتى إشعار آخر
الإمارات: تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا حتى إشعار آخر
Time منذ 20 دقيقة Views 1399
"الحبيب" يوجه نصيحة هامة لمحاربة الإكتئاب والحفاظ على الصحة العقلية
"الحبيب" يوجه نصيحة هامة لمحاربة الإكتئاب والحفاظ على الصحة العقلية
Time منذ 25 دقيقة Views 1464
أصالة تعلق على احتفال شقيقتها بزفافها رغم خلافات بينهما
أصالة تعلق على احتفال شقيقتها بزفافها رغم خلافات بينهما
Time منذ 30 دقيقة Views 467
"سدايا" تدعو أصحاب الإبتكارات للمشاركة في تحدياتها الجديدة
"سدايا" تدعو أصحاب الإبتكارات للمشاركة في تحدياتها الجديدة
Time منذ 35 دقيقة Views 1521
طريقة قراءة الحقائق الغذائية على العبوات لتجنب السمنة
طريقة قراءة الحقائق الغذائية على العبوات لتجنب السمنة
Time منذ 40 دقيقة Views 1474
"خوخة أبي بكر بالمسجد النبوي" معلمٌ ارتبط بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
"خوخة أبي بكر بالمسجد النبوي" معلمٌ ارتبط بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
Time منذ 45 دقيقة Views 1422
فيفي عبده تظهر بـ"فلتر" قطة
فيفي عبده تظهر بـ"فلتر" قطة
Time منذ ساعة Views 618
علاج جديد من أمعاء المريض لتساقط الشعر
علاج جديد من أمعاء المريض لتساقط الشعر
Time منذ ساعة Views 1355
بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يحذر من النميمة: قد تسبب القتل
بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يحذر من النميمة: قد تسبب القتل
Time منذ ساعة Views 1832